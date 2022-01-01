Koray Avcı

Mektupları resimleri, kaldıramam ki Sevdim seni başkasına yar edemem ki İki dünya bir araya, gelse imkansız Seni benden başkasıyla düşünemem ki *** Sevgilim kıskanırlar, yalanlar anlatırlar Bizi ayıramazlar, aşkın dizinden *** Ben düşerken yükseklerden uçurumlara Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek Sanki ben hiç yaşamadım, seni tanıyana dek *** Bahar dalı çiçek dili, yeşilin rengi Anlatmanın imkanı yok güzelliğini Sana susuz, açım sana, hastayım sana Hiçbir sebep seni benden ayıramaz ki *** Sevgilim kıskanırlar, yalanlar anlatırlar Bizi ayıramazlar, aşkın dizinden *** Ben düşerken yükseklerden uçurumlara Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek Sanki ben hiç yaşamadım, seni tanıyana dek