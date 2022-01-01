Ummadığım Anda (Yıldızlı Şarkılar) Şarkı Sözleri
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Koray Avcı
Ummadığım Anda (Yıldızlı Şarkılar)
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Mektupları resimleri, kaldıramam ki
Sevdim seni başkasına yar edemem ki
İki dünya bir araya, gelse imkansız
Seni benden başkasıyla düşünemem ki
***
Sevgilim kıskanırlar, yalanlar anlatırlar
Bizi ayıramazlar, aşkın dizinden
***
Ben düşerken yükseklerden uçurumlara
Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda
Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek
Sanki ben hiç yaşamadım, seni tanıyana dek
***
Bahar dalı çiçek dili, yeşilin rengi
Anlatmanın imkanı yok güzelliğini
Sana susuz, açım sana, hastayım sana
Hiçbir sebep seni benden ayıramaz ki
***
Sevgilim kıskanırlar, yalanlar anlatırlar
Bizi ayıramazlar, aşkın dizinden
***
Ben düşerken yükseklerden uçurumlara
Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda
Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek
Sanki ben hiç yaşamadım, seni tanıyana dek