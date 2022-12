Bir teselli ver Kırılan gururuma Bir tebessüm et Unutursun zamanla *** Yine dalmışım aynada Yüzüm ağlar Yine dalmışım Elimde fotoğraflar *** Yine aylardan kasım Sanki sende kaldı bir yarım Her nefesim her anım Sanadır canım *** Yine aylardan kasım Sanki sende kaldı bir yarım Her nefesim her anım Sanadır canım *** Bir teselli ver Kırılan gururuma Bir tebessüm et Unutursun zamanla *** Yine dalmışım aynada Yüzüm ağlar Yine dalmışım Elimde fotoğraflar *** Yine aylardan kasım Sanki sende kaldı bir yarım Her nefesim her anım Sanadır canım *** Yine aylardan kasım Sanki sende kaldı bir yarım Her nefesim her anım Sanadır canım *** Yine aylardan kasım Sanki sende kaldı bir yarım Her nefesim her anım Sanadır canım *** Yine aylardan kasım Sanki sende kaldı bir yarım Her nefesim her anım Sanadır canım *** Yine aylardan kasım Sanki sende kaldı bir yarım Her nefesim her anım Sanadır canım *** Yine aylardan kasım Sanki sende kaldı bir yarım Her nefesim her anım Sanadır canım