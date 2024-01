Koray Candemir

Her şeyden vazgeçtim Kalbime yakın olanları Uzak tuttum kendimden Kendimden Bu şehirde yalnız kalınca Bu şehirde yalnız kalınca Kalbime yakın olanları Uzak tuttum kendimden Bu şehirde yalnız kalınca Bu şehirde yalnız kalınca Bu şehirde yalnız kalınca Bu şehirde yalnız kalınca

Keklik idim vurdular (Keklik idim vurdular) Kanadımı kırdılar (Kanadımı kırdılar) Ben daha ne idim ki (Ben daha ne idim ki) Anamdan ayırdılar Keklik suda eşinir (Keklik suda eşinir) Eşinir de deşinir (Eşinir de deşinir) Benim sevdiğim dilber (Benim sevdiğim dilber) Nerelerde düşünür Gel gel yanıma keklik Kastın canıma keklik Al kınalı parmakların Batır kanıma keklik Gel gel yanıma keklik Kastın canıma keklik Al kınalı parmakların Batır kanıma keklik Gel gel yanıma keklik Kayalar gölgelendi (Kayalar gölgelendi) Güzeller suya indi (Güzeller suya indi) Her güzelden bir öpüş (Her güzelden bir öpüş) Yine can tazelendi Gel gel yanıma keklik Kastın canıma keklik Al kınalı parmakların Batır kanıma keklik Gel gel yanıma keklik Kastın canıma keklik Al kınalı parmakların Batır kanıma keklik Gel gel yanıma keklik Keklik idim vurdular Kanadımı kırdılar Ben daha ne idim ki Eşimden ayırdılar Gel gel yanıma keklik Kastın canıma keklik Al kınalı parmakların Batır kanıma keklik Gel gel yanıma keklik Kastın canıma keklik Al kınalı parmakların Batır kanıma keklik Gel gel yanıma keklik Gel gel gel