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7/24 Dinle Yarım Kalan

Yarım Kalan Şarkı Sözleri

Koray Candemir Yarım Kalan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Koray Candemir Yarım Kalan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yarım Kalan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Koray Candemir

Koray Candemir

Yarım Kalan

  • Akreple Yelkovan

  • Bu Şehirde

  • Bırak Zaman Aksın

  • Kalan Giden Benim

  • Kar

  • Kara Gözyaşı

  • Keklik İdim Vurdular

  • Ruhum Ayakta

  • Son Durak

  • Yakın

  • Yeni Bir Gün

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