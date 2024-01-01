Koray Candemir

Muhteşem bir son Ya da ne fark eder? Seninle tam oldum Abartma sen yeter Hangimiz gerçek? Hangimiz yalan? Nasıl da değiştin? Kör olmuştun sen En güzel ben gördüm Kalem senin, bu ben Hâlimiz gerçek Hâlimiz yalan Ne güzel bir aşk yazmıştım roman gibi Hayat hep kafanda yaşamış gibi Aynada ne gördüysen ondan korktun Ama yanında nasıl da mutluydum Ama yanında nasıl da mutluydum Yalnız mıyım yine? Herkes öyle Neden biter her şey Hiçbi' şey bitmez Hangimiz giden Hangimiz kalan Ne güzel bir aşk yazmıştım roman gibi Hayat hep kafanda yaşamış gibi Aynada ne gördüysen ondan korktun Ama yanında nasıl da mutluydum Ama yanında nasıl da mutluydum Ne güzel bir aşk yazmıştım roman gibi Hayat hep kafanda yaşamış gibi Aynada ne gördüysen ondan korktun Ama yanımda nasıl da mutluydun Ama yanımda nasıl da mutluydun