Muhtesem Bir Son Ft Sezin Akbaşoğulları Şarkı Sözleri
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Koray Candemir
Muhtesem Bir Son Ft Sezin Akbaşoğulları
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Muhteşem bir son
Ya da ne fark eder?
Seninle tam oldum
Abartma sen yeter
Hangimiz gerçek?
Hangimiz yalan?
Nasıl da değiştin?
Kör olmuştun sen
En güzel ben gördüm
Kalem senin, bu ben
Hâlimiz gerçek
Hâlimiz yalan
Ne güzel bir aşk yazmıştım roman gibi
Hayat hep kafanda yaşamış gibi
Aynada ne gördüysen ondan korktun
Ama yanında nasıl da mutluydum
Ama yanında nasıl da mutluydum
Yalnız mıyım yine?
Herkes öyle
Neden biter her şey
Hiçbi' şey bitmez
Hangimiz giden
Hangimiz kalan
Ne güzel bir aşk yazmıştım roman gibi
Hayat hep kafanda yaşamış gibi
Aynada ne gördüysen ondan korktun
Ama yanında nasıl da mutluydum
Ama yanında nasıl da mutluydum
Ne güzel bir aşk yazmıştım roman gibi
Hayat hep kafanda yaşamış gibi
Aynada ne gördüysen ondan korktun
Ama yanımda nasıl da mutluydun
Ama yanımda nasıl da mutluydun