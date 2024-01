Koray Candemir

Ela gözlerin dipsiz Bir kuyu gibi aldı beni Sanki bir rüya bir sanrı Gizli kalmış bir avuntu Kalbim durmadan kırılsada Ruhum ayakta, baştan başlasak Yarım kalan her zerreden kaçıp kurtulsak Ela gözlerin dipsiz Bir kuyu gibi sardı beni Sanki bir rüya bu şarkı Gizli kalmış bir aşık şimdi Kalbim durmadan kırılsada Ruhum ayakta, baştan başlasak Yarım kalan her zerreden kaçıp kurtulsak Sevişmeler hiç yardımcı olmuyor ki Hadi gel öldür beni Kalbim durmadan kırılsada Ruhum ayakta, baştan başlasak Yarım kalan her zerreden kaçıp kurtulsak