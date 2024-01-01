Koray Candemir

-
Ela gözlerin dipsiz
Bir kuyu gibi aldı beni
Sanki bir rüya bir sanrı
Gizli kalmış bir avuntu
Kalbim durmadan kırılsada
Ruhum ayakta, baştan başlasak
Yarım kalan her zerreden kaçıp kurtulsak
Ela gözlerin dipsiz
Bir kuyu gibi sardı beni
Sanki bir rüya bu şarkı
Gizli kalmış bir aşık şimdi
Kalbim durmadan kırılsada
Ruhum ayakta, baştan başlasak
Yarım kalan her zerreden kaçıp kurtulsak
Sevişmeler hiç yardımcı olmuyor ki
Hadi gel öldür beni
Kalbim durmadan kırılsada
Ruhum ayakta, baştan başlasak
Yarım kalan her zerreden kaçıp kurtulsak
-
Yüreğim sokaklarda eskiyen taşlar gibi
Duruyorum, duruyorum
İniyor perde perde gecenin koyu rengi
Korkuyorum, korkuyorum
***
Sustu haykıran şehir, son kuşlar havalandı
Oysa ben seni, seni, seni bekliyorum
Eksildi ömrümüzden kim bilir kaçıncı gün
Oysa ben seni, seni, seni, seni hala seviyorum, seviyorum
***
Beni bırakın, beni bırakın, beni bırakın bu caddelerde
Beni bırakın, beni bırakın, yıkılan eski meyhanelerde
Beni bırakın, beni bırakın, beni bırakın bu caddelerde
Beni bırakın, beni bırakın, yıkılan eski meyhanelerde
***
Sustu haykıran şehir, son kuşlar havalandı
Oysa ben seni, seni, seni bekliyorum
Eksildi ömrümüzden kim bilir kaçıncı gün
Oysa ben seni, seni, seni, seni hala seviyorum, seviyorum
***
Yüreğim sokaklarda eskiyen taşlar gibi
Duruyorum, duruyorum
İniyor perde perde gecenin koyu rengi
Korkuyorum, korkuyorum
***
Sustu haykıran şehir, son kuşlar havalandı
Oysa ben seni, seni, seni bekliyorum
Eksildi ömrümüzden kim bilir kaçıncı gün
Oysa ben seni, seni, seni, seni hala seviyorum, seviyorum
***
Beni bırakın, beni bırakın, beni bırakın bu caddelerde
Beni bırakın, beni bırakın, yıkılan eski meyhanelerde
Beni bırakın, beni bırakın, beni bırakın bu caddelerde
Beni bırakın, beni bırakın, yıkılan eski meyhanelerde
***
Sustu haykıran şehir, son kuşlar havalandı
Oysa ben seni, seni, seni bekliyorum
Eksildi ömrümüzden kim bilir kaçıncı gün
Oysa ben seni, seni, seni, seni hala seviyorum, seviyorum, seviyorum
-
Kim söylemiş beni?
Süheyla'ya vurulmuşum diye
Kim görmüş ama kim?
Elene'yi öptüğümü
***
Yüksek kaldırımda güpegündüz
Melahat'i almışım da sonra
Alemdar'a gitmişim öyle mi?
Onu sonra anlatırım fakat
***
Kimin bacağını sıkmışım tramvayda?
Güya Galata'ya dadanmışız
Kafaları çekip çekip
Orada alıyormuşuz soluğu
Onu da sonra anlatırım
***
Ya o Mualla'yı sandala atıp
Ruhumda Hicranın'ı
Söyletme hikâyesi
***
Geç bunları
Anam babam geç bunları
Bir kalemde
Bilirim ben yaptığımı
***
Geç bunları
Anam babam geç bunları
Bir kalemde
Bilirim ben yaptığımı
***
Kim söylemiş beni?
Süheyla'ya vurulmuşum diye
Kim görmüş ama kim?
Elene'yi öptüğümü
***
Yüksek kaldırımda güpegündüz
Melahat'i almışım da sonra
Alemdar'a gitmişim öyle mi?
Onu sonra anlatırım fakat
***
Kimin bacağını sıkmışım tramvayda?
Güya Galata'ya dadanmışız
Kafaları çekip çekip
Orada alıyormuşuz soluğu
Onu da sonra anlatırım
***
Ya o Mualla'yı sandala atıp
Ruhumda Hicranın'ı
Söyletme hikâyesi
***
Geç bunları
Anam babam geç bunları
Bir kalemde
Bilirim ben yaptığımı
***
Geç bunları
Anam babam geç bunları
Bir kalemde
Bilirim ben yaptığımı
***
Geç bunları
Anam babam geç bunları
Bir kalemde
Bilirim...
-
Saçlarını dağıtır rüzgar
Yeditepe üzerinden
Hatıralar tarihin küllerini savurur
***
Kadın gibi kısrak gibi sarılayım
Gel ince beline
Yarim İstanbul gel öpeyim gerdanından
***
Tüketilmiş yaşanmamış
Hediyelik hayatlar ah bu evler
Pencereler bu kapılar sokaklar
***
Hüzün gibi sevinç gibi
Eskitilmiş zamanlar
Yarim İstanbul gel öpeyim gerdanından
***
Minareler uzanmış gökyüzüne bağırır
Kara sevdan nerelerde
Yüreğimi çağırır
Dua gibi büyü gibi ezberledim hasretini
Yarim İstanbul gel öpeyim gerdanından
-
Sana dargınım
Kırgınım sana kızgınım
Haksızlık, vefasızlık bu
Bu her şeyi inkar eden duygu
***
Ne acı, yazık
***
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
***
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
***
Hiç üzülmedin mi?
Düşünmedin mi hâlimi?
Hiç mi sızlamadı için?
Bir tek iz bile yok mu benden
***
Ne acı, yazık
***
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
***
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
***
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi?
Söyle onları da...
-
Dökülür yediverenler, teninden rengarenk
Açarsın mevsimli, mevsimsiz bir tanem
Değişir kokun, ısınır kanın beni yakarsın
Vazgeçilir gibi değil, bu med cezirler
***
Fırtınam, felaketim hasretim
Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor
Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin
Sevdikçe, sevesim geliyor
Ölene kadar peşindeyim bırakmam
***
Tutuşur, geceler yanar, geceler söner
Bedenim altüst, sarhoş başım döner
Karışır tenime karışır teninin tuzu bir tanem
Vazgeçilir gibi değil, bu med cezirler
***
Fırtınam, felaketim hasretim
Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor
Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin
Sevdikçe, sevesim geliyor
***
Fırtınam, felaketim hasretim
Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor
Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin
Sevdikçe, sevesim geliyor
***
Ölene kadar peşindeyim bırakmam
-
Tuana, dallarına karlar yağıyor Tuana
Ay, yüreğine ayaz vurur da
Sen üşürsün oralarda
Uyan artık uyan
Kara gülüm zaman yok
Kara gülüm mekân yok
***
Tut, asırlık umutlarla acılarla
Tut, bırakma peşini hayatın ateşini gel
Ah, akıp gider oyun akıp gider
Devam eder hayat
Ah, uyan da gel Tuana
Yüreğim kan ağlıyor
**
Sana söz yine baharlar gelecek
Sana söz ışık sönmeyecek
Ölüm yok ki Tuana uyan
Şimdi yaşanacak
***
Sana söz yine baharlar gelecek
Sana söz ışık sönmeyecek
Söz, söz, söz, söz
Söz, söz, söz
***
Tut, asırlık umutlarla acılarla
Tut, bırakma peşini hayatın ateşini gel
Ah, akıp gider oyun akıp gider
Devam eder hayat
Ah, uyan da gel Tuana
Yüreğim kan ağlıyor
***
Sana söz yine baharlar gelecek
Sana söz ışık sönmeyecek
Ölüm yok ki Tuana uyan
Şimdi yaşanacak
***
Sana söz yine baharlar gelecek
Sana söz ışık sönmeyecek
Söz, söz, söz, söz
Söz, söz, söz, söz
Söz, söz, söz, söz
Söz, söz, söz, söz
Söz, söz, söz, söz
-
Bir rüya, bir ümide yaslanıp yaralandık
Tutunduk sevgilere
Düşe kalk hep yol aldık
Yenilme, gel yenilme
***
Gel, uçurtma bayramları var
Haydi sevin de gel
Ölümsüz özgür çocukluğuna
Yeniden yol ver
***
Haydi koş, haydi gel
Bir avuç sevinç al annenden
Bana da biraz ver
Öylesine, öylesine yalnızız ki
Şu koskocaman şehir ve biz bak ne olur
Bari sen gel
***
Belki de aldatıldık
Belki dünya hiç dönmüyor
İmkansız, yanıldılar
Ölüm yok, ölünmüyor
İmkansız, ah imkansız
***
Gel, uçurtma bayramları var
Haydi sevin de gel
Ölümsüz özgür çocukluğuna
Yeniden yol ver
***
Haydi koş, haydi gel
Bir avuç sevinç al annenden
Bana da biraz ver
Öylesine, öylesine yalnızız ki
Şu koskocaman şehir ve biz bak ne olur
Bari sen gel
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