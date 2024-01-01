2 Şarkı Sözleri
Koray Çapanoğlu 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Koray Çapanoğlu 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sen ayrı evde, ben başka yerde
Uyunur mu? Hiç sabah olur mu?
Ahh yok hiç uykumda çok geç olsa da
Sana sardım ben yine duydun mu?
Bu gece bizim için ezberleri at çöpe
Bi sarıl bi dokun İzi kalsın kalbimde
Bu gece tek bir söz ya da bir acı kahveyle
Buluruz arayı inan yeter ki gel de
Bu saatte uyuma, konuşalım biraz daha
Gururu atsan kenara, koşarım iki dakka da
Bu saatte uyuma konuşalım hiç susma
Yarına iş güç olsa da biz sabaha kadar ayakta
Bu saatte uyuma, konuşalım biraz daha
Gururu atsan kenara, koşarım iki dakka da
Bu saatte uyuma konuşalım hiç susma
Yarına iş güç olsa da biz sabaha kadar ayakta
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Söz ayrılığa geliyor yani
Ben sende baki değilim
Sen saflarını sıkı tut
Ama ben aşka kin değilim
Sır tutamıyor bazen tenler
Göz hak veriyor gönülden geçene
Çok kalıcı değil buzdan maske
Kalp yol veriyor zamansız gelene
Suyundan içene, gözünden düşene
Ben sustum kader söyledi
Aşk bizden elini çekti
Farzet ki kısa bir filmdi, rolün bitti
İstersen git şimdi ya da kal bir yabancı gibi
Artık ben eski ben değilim ne yazık ki
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Hiç haber vermeden gidilir mi bedenden?
Ne diye bu acelen?
Gözlerin bakmıyor, dudağın konuşmuyor
Öpmüyor resminden
Ne dua ne de arzu yetmiyor gelmene
Sancılar dinmiyor ne gündüz ne gece
Aşk senin yanında kanunsuz işkence
Varımı, yoğumu, canımı, yarımı al
Bitsin deme..
Aşk, aşk, aşk diye başlayan satırlara
Ne luzüm vardı koydun noktayı başında
Yanımda yoksun benim için bu dünyada bir sen varsın anla
Aşk, aşk, aşk diye başlayan satırlara
Ne luzüm vardı koydun noktayı başında
Yanımda yoksun benim için bu dünyada bir sen varsın anla
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Bende herşey aslına uygundu
Ayrılık hali senlik bir durumdu
Geçerken uğramış gibi
Bir sevip gitmek sana yetti mi?
Özetle hayat bu öyle mi?
Sen ne yapsanda ruhum senin yanında
Elimde olsa sevmezdim aslında
Savaşım aşkla sen üzerine alınma
Her defasında ben aynı sonlarda
Tutunup hayaline savunur bana seni kalbim
Ve seni yine seni ömrümce seveceğim
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Tabi yok özrün oralı olma sen
Erken kalkta git herkes uyurken
Zaten yok gönlün bana hiç bakma sen
Aynaya bakta gül ben can çekişirken
Beni kör bıçakla sırtımdan vurdun sen
Sen daha dur bişey demicem
Vallahi tek bir yaş dökmicem
İstiyorsan sürün görmicem
Ardından tek bir laf etmicem
Beni kör bıçakla sırtımdan vurdun sen
Yakacak günahlarım sefa vehametinden
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Bize hep olan biten ne varsa
Yerden ya da olmadı gökten
Aslında senden
Bir kendinden yana ayrılında sen başka yolda
Ben ayrı bir tonda yalnızlığın acı veren tarafında
Bitti deyince bitirmek kolay mı her şeyi
Geri dön deyince dönmek kolay mı asla
Şıpsevdi yüreğim hep sevdim zannettin
Yanlış yaptım sonunda anla yüreğim anla
Hep yalancı aşklarda avundun yüreğim
Yalnız kaldın sonunda ağla yüreğim ağla