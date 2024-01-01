Koray Çapanoğlu

Bu Saatte Uyuma Sen ayrı evde, ben başka yerde Uyunur mu? Hiç sabah olur mu? Ahh yok hiç uykumda çok geç olsa da Sana sardım ben yine duydun mu? Bu gece bizim için ezberleri at çöpe Bi sarıl bi dokun İzi kalsın kalbimde Bu gece tek bir söz ya da bir acı kahveyle Buluruz arayı inan yeter ki gel de Bu saatte uyuma, konuşalım biraz daha Gururu atsan kenara, koşarım iki dakka da Bu saatte uyuma konuşalım hiç susma Yarına iş güç olsa da biz sabaha kadar ayakta Bu saatte uyuma, konuşalım biraz daha Gururu atsan kenara, koşarım iki dakka da Bu saatte uyuma konuşalım hiç susma Yarına iş güç olsa da biz sabaha kadar ayakta

Buzdan Maske Söz ayrılığa geliyor yani Ben sende baki değilim Sen saflarını sıkı tut Ama ben aşka kin değilim Sır tutamıyor bazen tenler Göz hak veriyor gönülden geçene Çok kalıcı değil buzdan maske Kalp yol veriyor zamansız gelene Suyundan içene, gözünden düşene Ben sustum kader söyledi Aşk bizden elini çekti Farzet ki kısa bir filmdi, rolün bitti İstersen git şimdi ya da kal bir yabancı gibi Artık ben eski ben değilim ne yazık ki

Kanunsuz Hiç haber vermeden gidilir mi bedenden? Ne diye bu acelen? Gözlerin bakmıyor, dudağın konuşmuyor Öpmüyor resminden Ne dua ne de arzu yetmiyor gelmene Sancılar dinmiyor ne gündüz ne gece Aşk senin yanında kanunsuz işkence Varımı, yoğumu, canımı, yarımı al Bitsin deme.. Aşk, aşk, aşk diye başlayan satırlara Ne luzüm vardı koydun noktayı başında Yanımda yoksun benim için bu dünyada bir sen varsın anla Aşk, aşk, aşk diye başlayan satırlara Ne luzüm vardı koydun noktayı başında Yanımda yoksun benim için bu dünyada bir sen varsın anla

Savaşım Aşkla Bende herşey aslına uygundu Ayrılık hali senlik bir durumdu Geçerken uğramış gibi Bir sevip gitmek sana yetti mi? Özetle hayat bu öyle mi? Sen ne yapsanda ruhum senin yanında Elimde olsa sevmezdim aslında Savaşım aşkla sen üzerine alınma Her defasında ben aynı sonlarda Tutunup hayaline savunur bana seni kalbim Ve seni yine seni ömrümce seveceğim

Sefa Vehameti Tabi yok özrün oralı olma sen Erken kalkta git herkes uyurken Zaten yok gönlün bana hiç bakma sen Aynaya bakta gül ben can çekişirken Beni kör bıçakla sırtımdan vurdun sen Sen daha dur bişey demicem Vallahi tek bir yaş dökmicem İstiyorsan sürün görmicem Ardından tek bir laf etmicem Beni kör bıçakla sırtımdan vurdun sen Yakacak günahlarım sefa vehametinden