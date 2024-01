Koray Çapanoğlu

Cumartesi Her masalın sonu hep mutlu bitmiyor Her aşkın içinde hain kurt geziyor Anladım… Anladım Her gönül mutlaka bir gün aldanıyor Her sevdan illaki tecrübe oluyor Öğrendim… Öğrendim Üzüldüğüm her şey, sahte demek her şey Sonunda kendimle kalan benim Gerek yok yaşlara, solmuş bakışlara Her yeni günle doğacak benim Bu gün cumartesi her yerde parti var Derdi ve kederi bırakmalı Gönlü hoş tutarak kadere sarılıp Aşkla gelen güne uyanmalı Bu gün cumartesi her yerde parti var Derdi ve kederi bırakmalı Gönlü hoş tutarak kadere sarılıp Aşkla gelen güne uyanmalı Her masalın sonu hep mutlu bitmiyor Her aşkın içinde hain kurt geziyor Anladım… Anladım Her gönül mutlaka bir gün aldanıyor Her sevdan illaki tecrübe oluyor Öğrendim… Öğrendim Üzüldüğüm her şey, sahte demek her şey Sonunda kendimle kalan benim Gerek yok yaşlara, solmuş bakışlara Her yeni günle doğacak benim Bu gün cumartesi her yerde parti var Derdi ve kederi bırakmalı Gönlü hoş tutarak kadere sarılıp Aşkla gelen güne uyanmalı Bu gün cumartesi her yerde parti var Derdi ve kederi bırakmalı Gönlü hoş tutarak kadere sarılıp Aşkla gelen güne uyanmalı Bu gün cumartesi her yerde parti var Derdi ve kederi bırakmalı Gönlü hoş tutarak kadere sarılıp Aşkla gelen güne uyanmalı

Aklım Karıştı Hangi rüzgar attı seni? Niye döndün ki geri? Kimseler seni sevmedi mi? Umduğun gibi deli deli *** Küllenip giderken acılar Kendi kendime yaşamaya Donmuş bir gözyaşı gibi Akmayan şu yaşantıma *** Alışıyordum, öğreniyordum Savaşıyordum, kusura bakma başarıyordum *** Aklım buz gibi yanına koştu Ellerim ellerine kaçtı Bu ziyaret amacını aştı Kaderim yolundan şaştı *** Yüreğim bana karşı çıktı Karışmam bu iş beni aştı Olan oldu ateşini yaktı Yine aklım çok karıştı *** Hangi rüzgar attı seni? Niye döndün ki geri? Kimseler seni sevmedi mi? Umduğun gibi deli deli *** Küllenip giderken acılar Kendi kendime yaşamaya Donmuş bir gözyaşı gibi Akmayan şu yaşantıma *** Alışıyordum, öğreniyordum Savaşıyordum, kusura bakma başarıyordum *** Aklım buz gibi yanına koştu Ellerim ellerine kaçtı Bu ziyaret amacını aştı Kaderim yolundan şaştı *** Yüreğim bana karşı çıktı Karışmam bu iş beni aştı Olan oldu ateşini yaktı Yine aklım çok karıştı *** Aklım buz gibi yanına koştu Ellerim ellerine kaçtı Bu ziyaret amacını aştı Kaderim yolundan şaştı *** Yüreğim bana karşı çıktı Karışmam bu iş beni aştı Olan oldu ateşini yaktı Yine aklım çok karıştı *** Hangi rüzgar attı seni? Niye döndün ki geri? Kimseler seni sevmedi mi? Umduğun gibi deli deli Bildiğin gibi seviyorum seni

Aşkım Aşkım Cennetten çiçek topladım sana Herkes aşk diye kıvranıp duruyorken Ben en saf halimi sakladım sana Sen deneyip deneyip yanılıyorken *** Kuruttuğum çiçekler Tarih oldu, derbeder İçimde bir ocak var Kim bilir ne gün söner? *** Aşkım, aşkım diye ağlayacaksın Başını taşlara her gün vuracaksın Sesini duyan yok ki, anlayacaksın *** Sen gittin, şimdi sıra bende Ben gittim, şimdi sıra sende *** Aşkım, aşkım diye ağlayacaksın Başını yastıklara boş koyacaksın Sesini duyan yok ki, anlayacaksın *** Sen gittin, şimdi sıra bende Ben bittim, şimdi sıra sende *** Kuruttuğum çiçekler Tarih oldu, derbeder İçimde bir ocak var Kim bilir ne gün söner? *** Aşkım, aşkım diye ağlayacaksın Başını taşlara her gün vuracaksın Sesini duyan yok ki, anlayacaksın *** Sen gittin, şimdi sıra bende Ben gittim, şimdi sıra sende *** Aşkım, aşkım diye ağlayacaksın Başını yastıklara boş koyacaksın Sesini duyan yok ki, anlayacaksın *** Sen gittin, şimdi sıra bende Ben bittim, şimdi sıra sende *** Aşkım, aşkım diye ağlayacaksın Başını taşlara her gün vuracaksın Sesini duyan yok ki, ağlayacaksın *** Sen gittin, şimdi sıra bende Ben bittim, şimdi sıra sende Ben bittim. Mmm.

Demedi Deme Aşk insan olsaydı Ben Çin olurdum Sen Londra olsan Ben yağmur olurdum *** Demedi deme de bana ne dersen de Ben sen olurdum Yeniden hayata gelsem Kaşın gözün olurdum *** Antipatik olmak istemem ama Seviyorum diyorum Makro farkındalığımda ben Anlıyorum diyorum *** Demedi deme de bana ne dersen de Ben sen olurdum Yeniden hayata gelsem Aklın fikrin olurdum *** Demedi deme de bana ne dersen de Seviyorum diyorum Demedi deme de bana ne dersen de Âşık oldum diyorum *** Aşk kelime değil bir cümledir Kurmak için iki can gerekir Aşk her yiğidin harcı değildir Aslan gibi bi' yürek gerekir *** Demedi deme de bana ne dersen de Seviyorum diyorum Demedi deme de bana ne dersen de Âşık oldum diyorum *** Demedi deme de bana ne dersen de Seviyorum diyorum Demedi deme de bana ne dersen de Âşık oldum diyorum *** Aşk kelime değil bir cümledir Kurmak için iki can gerekir Aşk her yiğidin harcı değildir Aslan gibi bi' yürek gerekir *** Demedi deme de bana ne dersen de Seviyorum diyorum Demedi deme de bana ne dersen de Âşık oldum diyorum *** Demedi deme de bana ne dersen de Seviyorum diyorum Demedi deme de bana ne dersen de Âşık oldum diyorum *** Demedi deme

Boğaziçi İndirime girmiş eşyalar kadar sezonluk İklime bağlı indirgenmiş cezalar kadar suçlu, bir o kadar Güçlüyüm şimdi Şimdi bu, dünse... Aşk dedi bir gün birisi Boş bulundum Yine omzumdan burkuldum *** Bakıştık, tanıştık Yattık daha ilk gece Namussuzluk ettik Yetemedik Ağladık olmadı Güne dönmeye çalıştık, olmadı Gitti Kara bir tren gibi sessizce terk ettik yine aynı garı Mutluluk fonda kaldı Karlı, meteorlu, korkulu bir dekor yarattık, Yok Saat farkımız çok Umduğumdan daha da çok, çok *** Orası İstanbul'a uzak kaldı Gerçi İstanbul'da kozmopolit, depresif, yaşama sevinçli Yorgun ve tarih sahibi Ama yetmedi Burada kalmasına yetmedi İstanbul İstanbul ilk defa mağlup ayrıldı kendi sınırlarında aşktan *** Aşk şehri Paris'miş Bir kez daha kanıtlandı O ırak diyarlara çok büyük büyükelçi Tahlillere büyük cevher Astığı astık, kestiği kestik, dediği dedik baskın kadın Ayrılığa ağlardın, peki n'oldu? *** Ben ırak diyarlara büyük idealist Tahminlere büyük mücevher Yandığı yandık, kestiği kestik, dediği dedik gurur adam. Ayrı kaldık, ayrılık aldık, ayrılık verdik Apayrı iki insandık Apaçık ortada kaldık *** Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde Yalan bir aşk yaşarmış Boğaziçinde *** Ben hiçbir şeyi bilemez oldum Aramak ister arayamaz oldum Aşktan ölür, midesi kazınır Dilim ekmeğe özsuyunu kurutur oldum *** O, belli ki verdiği kararın arkasında durmayı bilen O, belki zorlanan ama iyi bilen Ama neyi bilen Boşa seviştik, boşa savaştık, boşa kürek çektik *** Yanıldık, yine yanıldık Çoku bölüştük, yoka dönüştük Ayrıldık daha ilk gece Elimize ne geçti? *** Mona lisa'nın üzgün tarafı Elimize ne geçti? Monalisa'nın mutlu tarafı Peki elimize ne geçti? *** Ağlarken gülmeyi becerebilen bir palyaço maskesi Peki elimize ne geçti? Kırık dökük anılar Van Gogh sarı çiçeklerini bize çizmemiş ki... *** Elimize ne geçti? Elimize sadece yok geçti *** Öyle büyük ki ağrım Horon tepseler ağlıyorum İnan ki elimi kolumu zincirledin İnan ki sustuklarımı sen izin vermedin diye *** Boğazımda cümleledim Artık telefon beklemiyorum Artık telefon etmiyorum, çünkü biz artık olduk Tabakta kaldık günah olduk Yazık olduk *** Biz senle, biz senle iki ayrı olduk Ben sana susacak kadar Ben sana susayacak kadar Ben seni beni susturacak kadar sevdim *** Öyle büyük ceza ki bu, İkimize iyiliğimiz için kestiğin Artık Afrika'dakiler yaşar Biz ölürüz *** Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde Yalan bir aşk yaşarmış Boğaziçinde *** Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde Yalan bir aşk yaşarmış Boğaziçinde

Dön Gel Bir hayatım bile yok Bir canım bile yok Sen gittin gideli yar Bir güzel cümlem yok *** Dilim alışmış bir kere Aşkım diyorum bin kere Olur olmaz kimselere Sudan ucuz sebeplerle *** İlacımın saati kaçtı Acıktım ama iştahım kaçtı Yerini beğenmiş çiçekler bile İsyan edip dün soldu *** Dön gel dön gel, alışamam yokluğuna Affet dön gel, savaşamam yokluğunla Bu ev sensiz yuva değil, yuvamı istiyorum Bu can sensiz yaşamıyor Seni geri istiyorum *** Bir hayatım bile yok Bir canım bile yok Sen gittin gideli yar Bir güzel cümlem yok *** Dilim alışmış bir kere Aşkım diyorum bin kere Olur olmaz kimselere Sudan ucuz sebeplerle *** İlacımın saati kaçtı Acıktım ama iştahım kaçtı Yerini beğenmiş çiçekler bile İsyan edip dün soldu *** Dön gel dön gel alışamam yokluğuna Affet dön gel savaşamam yokluğunla Dön gel dön gel alışamam yokluğuna Affet dön gel savaşamam yokluğunla *** Bu ev sensiz yuva değil yuvamı istiyorum Sensiz bu can yaşamıyor Seni geri istiyorum Seni geri istiyorum *** Dön gel dön gel, alışamam yokluğuna Affet dön gel, savaşamam yokluğunla Dön gel dön gel alışamam yokluğuna Affet dön gel savaşamam yokluğunla *** Bu ev sensiz yuva değil, yuvamı istiyorum Sensiz bu can yaşamıyor Seni geri istiyorum *** Bir hayatım bile yok Bir canım bile yok Sen gittin gideli yar Güzel bir cümlem yok

Güzeller İçinden Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim *** Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, bir sana verdim *** Bi' yerlerde şenlik olsa sebeplensek, eğlensek Felekten bir gece çalsa (Oh, oh, oh) Tir tir edip söylenmesen Kan ter içinde eğlensek Son gülenin hatrına (Oh, oh, oh) *** Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim *** Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim *** Bi' yerlerde şenlik olsa sebeplensek, eğlensek Felekten bir gece çalsa (Oh, oh, oh) Tir tir edip söylenmesen Kan ter içinde eğlensek Son gülenin hatrına (Oh, oh, oh) *** Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim *** Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim *** Bilmez olaydım, sevmez olaydım Görmez olaydım o güzel gözlerini Bilmez olaydım, sevmez olaydım Duymaz olaydım o güzel sözlerini *** Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim *** Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim *** Güzeller içinden...