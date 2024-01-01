Koray Çapanoğlu

Olduğu kadar olmadığı kader Kabul edince acısı hafifler Yormadık mı zaten aşkı yeterince Kimse baştan sonunu düşünmez Ayrılıktan hiç söz edilmez Olmadık mı bizde bir hayal peşinde Ömür geçer, verilen sözler uçar gider Sabır bir hediye tabi bunu bilene Ben sokak dışında bir gölge Kaç kişi beni üzdü böyle Akılda yandı kalbin yanında Alışır eninde sonunda bu duruma Kalbim acısını yazar bir kağıda Bu aşkta kaldı kapalı bir zarfta