Koray Çapanoğlu

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Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini
Tırnak içine alıyor bu kalbim
Altını çizerek üstüne basa, basa
Ömürlüksün diyor sana her halim
Su yeşili gözlerin çıkar mı sandın
Aklımdan bir an… Bir an
Lütfeder gibi bakma nolursun
Pamuk teninde gezinmeli ellerim bilmiyor musun?
Ruhumu bedenime bağlayan tek yolsun
En uzakta en yakınım
Her tuzakta can damarım
Dilimden düşmeyecek şarkımsın peri kızım
En uzakta en yakınım
Her tuzakta can damarım
Dilimden düşmeyecek şarkımsın peri kızım
Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini
Tırnak içine alıyor bu kalbim
Altını çizerek üstüne basa, basa
Ömürlüksün diyor sana her halim
Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini
Tırnak içine alıyor bu kalbim
Altını çizerek üstüne basa, basa
Ömürlüksün diyor sana her halim
Pamuk teninde gezinmeli ellerim bilmiyor musun?
Ruhumu bedenime bağlayan tek yolsun
En uzakta en yakınım
Her tuzakta can damarım
Dilimden düşmeyecek şarkımsın peri kızım
En uzakta en yakınım
Her tuzakta can damarım
Dilimden düşmeyecek şarkımsın peri kızım
Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini
Tırnak içine alıyor bu kalbim
Altını çizerek üstüne basa, basa
Ömürlüksün diyor sana her halim
Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini
Tırnak içine alıyor bu kalbim
Altını çizerek üstüne basa, basa
Ömürlüksün diyor sana her halim
Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini
Tırnak içine alıyor bu kalbim
Altını çizerek üstüne basa, basa
Ömürlüksün diyor sana her halim
Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini
Tırnak içine alıyor bu kalbim
Altını çizerek üstüne basa, basa
Ömürlüksün diyor sana her halim
-
Her masalın sonu hep mutlu bitmiyor
Her aşkın içinde hain kurt geziyor
Anladım… Anladım
Her gönül mutlaka bir gün aldanıyor
Her sevdan illaki tecrübe oluyor
Öğrendim… Öğrendim
Üzüldüğüm her şey, sahte demek her şey
Sonunda kendimle kalan benim
Gerek yok yaşlara, solmuş bakışlara
Her yeni günle doğacak benim
Bu gün cumartesi her yerde parti var
Derdi ve kederi bırakmalı
Gönlü hoş tutarak kadere sarılıp
Aşkla gelen güne uyanmalı
Bu gün cumartesi her yerde parti var
Derdi ve kederi bırakmalı
Gönlü hoş tutarak kadere sarılıp
Aşkla gelen güne uyanmalı
Her masalın sonu hep mutlu bitmiyor
Her aşkın içinde hain kurt geziyor
Anladım… Anladım
Her gönül mutlaka bir gün aldanıyor
Her sevdan illaki tecrübe oluyor
Öğrendim… Öğrendim
Üzüldüğüm her şey, sahte demek her şey
Sonunda kendimle kalan benim
Gerek yok yaşlara, solmuş bakışlara
Her yeni günle doğacak benim
Bu gün cumartesi her yerde parti var
Derdi ve kederi bırakmalı
Gönlü hoş tutarak kadere sarılıp
Aşkla gelen güne uyanmalı
Bu gün cumartesi her yerde parti var
Derdi ve kederi bırakmalı
Gönlü hoş tutarak kadere sarılıp
Aşkla gelen güne uyanmalı
Bu gün cumartesi her yerde parti var
Derdi ve kederi bırakmalı
Gönlü hoş tutarak kadere sarılıp
Aşkla gelen güne uyanmalı
-
Benim adım neydi
Saçım, tenim ne renkti
Unutmuşsun belli ki
İçtiğim şarap elinden
En sevdiğim şarkı dilinden
Olunca samimi gelmişti
Neden bitti…
Gitmeye gidemedim, bende
Gitme kal diyemedim
Gitmeye gidemedim, bende
Gitme kal diyemedim
Pardon, çok rahatsız etmişim
Pardon, kalbini kirletmişim
Pardon, çok rahatsız etmişim
Pardon, kalbini kirletmişim
Aslında ben, bi yerlerde
Buluşuruz sanmıştım
Aslında ben, aklında bir
İz bıraktım sanmıştım
Benim adım neydi
Saçım, tenim ne renkti
Unutmuşsun belli ki
İçtiğim şarap elinden
En sevdiğim şarkı dilinden
Olunca samimi gelmişti
Neden bitti…
Gitmeye gidemedim, bende
Gitme kal diyemedim
Gitmeye gidemedim, bende
Gitme kal diyemedim
Pardon, çok rahatsız etmişim
Pardon, kalbini kirletmişim
Pardon, çok rahatsız etmişim
Pardon, kalbini kirletmişim
Aslında ben, bi yerlerde
Buluşuruz sanmıştım
Aslında ben, aklında bir
İz bıraktım sanmıştım
Aslında ben bir aşka çok
Yakışırız sanmıştım
Pardon…
-
Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini
Tırnak içine alıyor bu kalbim
Altını çizerek üstüne basa, basa
Ömürlüksün diyor sana her halim
Su yeşili gözlerin çıkar mı sandın
Aklımdan bir an… Bir an
Lütfeder gibi bakma nolursun
Pamuk teninde gezinmeli ellerim bilmiyor musun?
Ruhumu bedenime bağlayan tek yolsun
En uzakta en yakınım
Her tuzakta can damarım
Dilimden düşmeyecek şarkımsın peri kızım
En uzakta en yakınım
Her tuzakta can damarım
Dilimden düşmeyecek şarkımsın peri kızım
Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini
Tırnak içine alıyor bu kalbim
Altını çizerek üstüne basa, basa
Ömürlüksün diyor sana her halim
Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini
Tırnak içine alıyor bu kalbim
Altını çizerek üstüne basa, basa
Ömürlüksün diyor sana her halim
Pamuk teninde gezinmeli ellerim bilmiyor musun?
Ruhumu bedenime bağlayan tek yolsun
En uzakta en yakınım
Her tuzakta can damarım
Dilimden düşmeyecek şarkımsın peri kızım
En uzakta en yakınım
Her tuzakta can damarım
Dilimden düşmeyecek şarkımsın peri kızım
Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini
Tırnak içine alıyor bu kalbim
Altını çizerek üstüne basa, basa
Ömürlüksün diyor sana her halim
Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini
Tırnak içine alıyor bu kalbim
Altını çizerek üstüne basa, basa
Ömürlüksün diyor sana her halim
Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini
Tırnak içine alıyor bu kalbim
Altını çizerek üstüne basa, basa
Ömürlüksün diyor sana her halim
Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini
Tırnak içine alıyor bu kalbim
Altını çizerek üstüne basa, basa
Ömürlüksün diyor sana her halim
-
Sıradan bir aşk bu, sıradan sevmek
Alışamadığım bir şey bu
Sadece zaman geçirmek
Hayal ederdim, fırtına kopacak
Benim olan kalbin, beni yanına alacak
Yalanlarına hiç inanmıyorum
Sözlerine artık kanmıyorum
Ellerini tutmak istemiyorum
Sende onlar gibi sıradansın
Yalanlarına hiç inanmıyorum
Sözlerine artık kanmıyorum
Ellerini tutmak istemiyorum
Sende onlar gibi sıradansın
Sıradan bir aşk bu, sıradan sevmek
Alışamadığım bir şey bu
Sadece zaman geçirmek
Hayal ederdim, fırtına kopacak
Benim olan kalbin, beni yanına alacak
Yalanlarına hiç inanmıyorum
Sözlerine artık kanmıyorum
Ellerini tutmak istemiyorum
Sende onlar gibi sıradansın
Yalanlarına hiç inanmıyorum
Sözlerine artık kanmıyorum
Ellerini tutmak istemiyorum
Sende onlar gibi sıradansın
-
Geceler yine kapkara, yıldızlar sönük bana
Uykusuz gecelerde girerdin aklıma
Yalnızlık acı verirken, rüyalarımda görürken
Sen olmadın bir an olsun yanımda
Yemin ettim pişmanım
Senin olmaya, seninle yanmaya hazırım
Pişmanım… Yemin ettim pişmanım
Senin olmaya, seninle yanmaya razıyım… İsyanlardayım
Geceler yine kapkara, yıldızlar sönük bana
Uykusuz gecelerde girerdin aklıma
Yalnızlık acı verirken, rüyalarımda görürken
Sen olmadın bir an olsun yanımda
Yemin ettim sendeyim.com pişmanım
Senin olmaya, seninle yanmaya hazırım
Pişmanım… Yemin ettim pişmanım
Senin olmaya, seninle yanmaya razıyım… İsyanlardayım
Yemin ettim www.sendeyim.com pişmanım
Senin olmaya, seninle yanmaya hazırım
Pişmanım… Yemin ettim pişmanım
Senin olmaya, seninle yanmaya razıyım… İsyanlardayım
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