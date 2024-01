Koray Çapanoğlu

Peri Kızım Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini Tırnak içine alıyor bu kalbim Altını çizerek üstüne basa, basa Ömürlüksün diyor sana her halim Su yeşili gözlerin çıkar mı sandın Aklımdan bir an… Bir an Lütfeder gibi bakma nolursun Pamuk teninde gezinmeli ellerim bilmiyor musun? Ruhumu bedenime bağlayan tek yolsun En uzakta en yakınım Her tuzakta can damarım Dilimden düşmeyecek şarkımsın peri kızım En uzakta en yakınım Her tuzakta can damarım Dilimden düşmeyecek şarkımsın peri kızım Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini Tırnak içine alıyor bu kalbim Altını çizerek üstüne basa, basa Ömürlüksün diyor sana her halim Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini Tırnak içine alıyor bu kalbim Altını çizerek üstüne basa, basa Ömürlüksün diyor sana her halim Pamuk teninde gezinmeli ellerim bilmiyor musun? Ruhumu bedenime bağlayan tek yolsun En uzakta en yakınım Her tuzakta can damarım Dilimden düşmeyecek şarkımsın peri kızım En uzakta en yakınım Her tuzakta can damarım Dilimden düşmeyecek şarkımsın peri kızım Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini Tırnak içine alıyor bu kalbim Altını çizerek üstüne basa, basa Ömürlüksün diyor sana her halim Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini Tırnak içine alıyor bu kalbim Altını çizerek üstüne basa, basa Ömürlüksün diyor sana her halim Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini Tırnak içine alıyor bu kalbim Altını çizerek üstüne basa, basa Ömürlüksün diyor sana her halim Kulağıma söylediğin her 'aşk' cümlesini Tırnak içine alıyor bu kalbim Altını çizerek üstüne basa, basa Ömürlüksün diyor sana her halim

Cumartesi Her masalın sonu hep mutlu bitmiyor Her aşkın içinde hain kurt geziyor Anladım… Anladım Her gönül mutlaka bir gün aldanıyor Her sevdan illaki tecrübe oluyor Öğrendim… Öğrendim Üzüldüğüm her şey, sahte demek her şey Sonunda kendimle kalan benim Gerek yok yaşlara, solmuş bakışlara Her yeni günle doğacak benim Bu gün cumartesi her yerde parti var Derdi ve kederi bırakmalı Gönlü hoş tutarak kadere sarılıp Aşkla gelen güne uyanmalı Bu gün cumartesi her yerde parti var Derdi ve kederi bırakmalı Gönlü hoş tutarak kadere sarılıp Aşkla gelen güne uyanmalı Her masalın sonu hep mutlu bitmiyor Her aşkın içinde hain kurt geziyor Anladım… Anladım Her gönül mutlaka bir gün aldanıyor Her sevdan illaki tecrübe oluyor Öğrendim… Öğrendim Üzüldüğüm her şey, sahte demek her şey Sonunda kendimle kalan benim Gerek yok yaşlara, solmuş bakışlara Her yeni günle doğacak benim Bu gün cumartesi her yerde parti var Derdi ve kederi bırakmalı Gönlü hoş tutarak kadere sarılıp Aşkla gelen güne uyanmalı Bu gün cumartesi her yerde parti var Derdi ve kederi bırakmalı Gönlü hoş tutarak kadere sarılıp Aşkla gelen güne uyanmalı Bu gün cumartesi her yerde parti var Derdi ve kederi bırakmalı Gönlü hoş tutarak kadere sarılıp Aşkla gelen güne uyanmalı

Pardon Benim adım neydi Saçım, tenim ne renkti Unutmuşsun belli ki İçtiğim şarap elinden En sevdiğim şarkı dilinden Olunca samimi gelmişti Neden bitti… Gitmeye gidemedim, bende Gitme kal diyemedim Gitmeye gidemedim, bende Gitme kal diyemedim Pardon, çok rahatsız etmişim Pardon, kalbini kirletmişim Pardon, çok rahatsız etmişim Pardon, kalbini kirletmişim Aslında ben, bi yerlerde Buluşuruz sanmıştım Aslında ben, aklında bir İz bıraktım sanmıştım Benim adım neydi Saçım, tenim ne renkti Unutmuşsun belli ki İçtiğim şarap elinden En sevdiğim şarkı dilinden Olunca samimi gelmişti Neden bitti… Gitmeye gidemedim, bende Gitme kal diyemedim Gitmeye gidemedim, bende Gitme kal diyemedim Pardon, çok rahatsız etmişim Pardon, kalbini kirletmişim Pardon, çok rahatsız etmişim Pardon, kalbini kirletmişim Aslında ben, bi yerlerde Buluşuruz sanmıştım Aslında ben, aklında bir İz bıraktım sanmıştım Aslında ben bir aşka çok Yakışırız sanmıştım Pardon…

Sıradan Bir Aşk Sıradan bir aşk bu, sıradan sevmek Alışamadığım bir şey bu Sadece zaman geçirmek Hayal ederdim, fırtına kopacak Benim olan kalbin, beni yanına alacak Yalanlarına hiç inanmıyorum Sözlerine artık kanmıyorum Ellerini tutmak istemiyorum Sende onlar gibi sıradansın Yalanlarına hiç inanmıyorum Sözlerine artık kanmıyorum Ellerini tutmak istemiyorum Sende onlar gibi sıradansın Sıradan bir aşk bu, sıradan sevmek Alışamadığım bir şey bu Sadece zaman geçirmek Hayal ederdim, fırtına kopacak Benim olan kalbin, beni yanına alacak Yalanlarına hiç inanmıyorum Sözlerine artık kanmıyorum Ellerini tutmak istemiyorum Sende onlar gibi sıradansın Yalanlarına hiç inanmıyorum Sözlerine artık kanmıyorum Ellerini tutmak istemiyorum Sende onlar gibi sıradansın