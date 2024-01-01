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7/24 Dinle 2

2 Şarkı Sözleri

Koray Çapanoğlu 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Koray Çapanoğlu 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Koray Çapanoğlu

Koray Çapanoğlu

2

  • Sefa Vehameti

  • Bu Saatte Uyuma

  • Buzdan Maske

  • Kanunsuz

  • Savaşım Aşkla

  • Şıpsevdi Yüreğim

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