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7/24 Dinle Çok da Umrumda

Çok da Umrumda Şarkı Sözleri

Koray Çapanoğlu Çok da Umrumda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Koray Çapanoğlu Çok da Umrumda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çok da Umrumda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Koray Çapanoğlu

Koray Çapanoğlu

Çok da Umrumda

  • Sıradan Bir Aşk

  • Peri Kızım

  • Cumartesi

  • Pardon

  • Peri Kızım (Akustik)

  • Yemin Ettim Pişmanım

  • Çok da Umrumda Version

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