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Koray Safkan
Koray Safkan
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01
Çeşmi Siyahım
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
M.Reşit Bey
Besteci:
Griftzen Asım Bey
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02
Hab-gah-ı Yare Girdim
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aşık Hıfızı
Besteci:
Tanburi Mustafa Çavuş
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03
Kimseyi Böyle Perişan Etme Allahım Yeter
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Rahmi Duman
Besteci:
Alaeddin Yavaşça
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04
Senden Uzak Günlerim
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Söz yazarı:
Alaeddin Yavaşça
Besteci:
Alaeddin Yavaşça
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05
Şu Yorgun Gönlümü Kırmayın Artık
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Uğur Gür
Besteci:
Hasan Esen
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