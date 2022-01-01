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Koray Safkan

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Çeşmi Siyahım

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Şu Yorgun Gönlümü Kırmayın Artık

... KAPAT
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Albümler

Türk Bestekarlar Serisi Koray Safkan

Altın Şarkılar-8 Koray Safkan

Unutulmayan Besteciler (K.şençalar) Koray Safkan

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