Esir Düştüm Nasıl düştüm bu aşka Yoktu senden başka cezam yar Tenimdeki parmak izlerin Ele verir bende seni yar Yırtıp yaktın resimlerini Yakamadım bir kendimi Bu sabıka senin eserin Esir düştüm ben sana Sabıkam yoktu başka Sende gittin bu aşka Alay ettin sevgimi Kahrettim geçelerde Mutlulugu aradım başka Türlü şeylerde

Haraç Mezat Ben haraç mezat satılmışım Hep bir kenara atılmışım Ben senden yana yılmışım Yıkılmışım dağılmışım Ben senden yana yılmışım Yıkılmışım dağılmışım Bulutların arasında Hep yıkımların ard arda Görme yüzümü artık asla Yıkılmışım dağılmışım Görme yüzümü artık asla Yıkılmışım dağılmışım ooof Yıkılmışım dağılmışım ooof Anmam artık asla ismini İstesemde tutamam ellerini Uçurdun verdiğin sözleri Azat ettim kuşlar gibi Ben harac mezat satılmışım Hep bir kenara atılmışım Ben senden yana yılmışım Yıkılmışım darılmışım ooof Yıkılmışım darılmışım Zordur zor olanı istemek Nerde sende o yürek Hep gözünde var şan şöhret Yoksul olmam mı buna sebep Hep gözünde var şan şöhret Yoksul olmam mı buna sebep Anmam artık asla ismini İstesemde tutamam ellerini Uçurdun verdiğin sözleri Azat ettim kuşlar gibi Ben harac mezat satılmışım Hep bir kenara atılmışım Ben senden yana yanılmışım Yıkılmışım dağılmışım ooof Yıkılmışım dağılmışım ooof Yıkılmışım dağılmışım

Senin O Gözlerin Beni biraz anlasaydın n'olurdu Gecelerim gündüzlerim kayboldu Oysa düşlerim vardı içimde yarım kaldı Benliğimi benden aldı Yaşanacak çok şey vardı aşkına esir kaldı Artık sana dönemem ki Artık sana dönemem ki Senin o gözlerin var ya Her şeyi bitirdi Yazık ettin geçen günleri (günleri) Hani o verdiğin sözler Yalan mıydı birer birer Artık seni sevemem ki Senin o gözlerin var ya Her şeyi bitirdi Yazık ettin geçen günleri (günleri) Hani o verdiğin sözler Yalan mıydı birer birer Artık seni sevemem ki Artık seni sevemem ki Aslında seni hiç tanımamışım Seni kendime hep yakın sanmıştım Zamanla alıştım ben yalnızlığa Geceleri uykusuz kalmaya Zamanla alıştım ben yalnızlığa Geceleri uykusuz kalmaya Geceleri uykusuz kalmaya Senin o gözlerin var ya Her şeyi bitirdi Yazık ettin geçen günleri (günleri) Hani o verdiğin sözler Yalan mıydı birer birer Artık seni sevemem ki Artık seni sevemem ki Sen dört mevsim aşkı yaşadığım Sen koca bir of çekip hasretle yandığım Sokakta gezip haykırdığım biricik sevgilim Boşa mı geçirdik bir ömrü İstanbul kıyılarında Sen gittin ben gidemedim Sen unuttun ben unutamadım Senin o gözlerin var ya Her şeyi bitirdi Yazık ettin geçen günleri (günleri) Hani o verdiğin sözler Yalan mıydı birer birer Artık seni sevemem ki Artık seni sevemem ki

Rayların Gözyaşı Sen istedin bak gidiyorum Beni hiç sevmedin biliyordum Şu an ağlarken bile gülüyorum Bu son masken vefasızım Yalanmış meğer ağlayışın Oysa sana inanmıştım Bu son durağım vefasızım Yalancısın adın batsın Bu son ağlamamam vefasızım İşte rayların gözyaşları Bak son tren geldi işte bilinmeyen seferlere Hadi kalkta götür artık bu yalancının şehrinden Belki sende yalancısın yada ondan vefesızsın Oysa hemen gitmeliydik sende mi ona inandın Bu raylardan da daha soğuk dokunuşların bakışların Hazırlanmış oyun gibi senaryolar faklı farklı Bu yolculuk senin için başkasıyla olmam için Ağlama değmez bir rol için Sen otopsi raporu olmayan gerçeklerin suçlusu Sen aşkı yaşamış aşamadım en kusursuz kuşkum Yalan da olsa sevdiğini söyle inan hoşuma gider bilmek Sen yalanların terketmeyen korkularım Yaşlanmadan gelen yaşlılığım Adın batsın adın batsınn sen kime inandın

Piyon Dün Sєni kσnuştum yıldızlarla Rüzgarın σyuncağı σlan qєcєdє Yσllarıydı ağaςlar rüzgarların O yaşlı tahtada Gözyaşıγdı yağmurlar bulutların O yaşlı tahtada O her gece karanlıkta eğilen ağaç bendim O her gece sensizlikte esen rüzgar sendin O her gece karanlıkta eğilen ağaç bendim O her gece sensizlikte esen rüzgar sendin O sendin

Dertsiz Gülüm Benide götür gittiğin yere Bu kentte yaşamak çok zor Bak kabuslarım çoğalıyor Bu gönül beni hiç dinlemiyor Topraktan geldi insan Yine toprağa dönecek Yaşam bir gün elbet bitecek Ah bu gönül sen varya Beni ne hallere koydun Bir canım var al oda Senin olsun Ah be gülüm sende kimsin Beni katilin mi edeceksin Yaşattığın o günlerin Hesabını kime vereceksin Sana ait bende kalan Ne varsa hepsi yalan Şimdi kurtar beni bu aşktan Ah be gülüm sen ne yaptın Beni ateşlere attın Aslında sende yandın

O Kadınsın Hala Her buruk vaktimde Çekilirim koylara Bırakmışım saçlarını Gün yelinin acısına Bu deniz yangını senden Kalan en son hatıra O şehirde sen beni Terk ettin edeli Gözlerim suskun bir liman Sen ise gemi Bu rıhtımı bekleyen Son yolcu benim Beni böyle çaresiz Terk ettin edeli Yokluğunla uğraşmaya Gücüm yetmiyor Yokluğunla uğraşmaya Gücüm yetmiyor Beni bu yıllar degildi Sendin eskiten Yüzümdeki son çizgiler senden kalan tek eser Gün olur devran döner Bunu bil sevdigim Rüzgar eken en sonunda fırtına biçer Rüzgar eken en sonunda fırtına biçer Şimdi yoksun buralarda Kiminlesin oralarda Tuvallere sıgmayan o kadınsın sen hala Aglayan ressamların suçu yok İnan bana Yüzünü anlatmaya bir ömür yetmiyor Yüzünü anlatmaya bir ömür yetmiyor Beni bu yıllar degildi Sendin eskiten Yüzümdeki son çizgiler senden kalan tek eser Gün olur devran döner Bunu bil sevdigim Rüzgar eken en sonunda fırtına biçer Rüzgar eken en sonunda fırtına biçer Seni bilmiyorum ama ben hala aynı yerdeyim Ne zaman içim daralsa koşuyorum çığlıklarına Ara sıra unutmaya çalışsamda düşünüyorum şarkılara Artık senle olsamda seninle yaşlansamda "Adını söylemeye utandığım o kadınsın hala" Beni bu yıllar degildi Sendin eskiten Yüzümdeki son çizgiler senden kalan tek eser Gün gelir devran döner Bunu bil sevdigim

Yaprak Dökümü Yaprak dökümü başladı kalbinde Boynu büküldü yine göğün Bu güzel,kısa hikaye de Altın saçlarının sayesinde Canımdan can bildiğim Ruhumu feda ettiğim Yarimindeyim sende mi Hayellindeyim sende mi O yıkık eski evde O günlerde yine o günlerde Yine o düşlerde o yıkık eski evde Seninleyim hayaldeyim

Bugünden Sonra Kaderde birgün ayrılmak varmış Hakkımız yokmuş bu aşkı yaşamaya Sevmek yetmiyormuş beraber olmaya Uçurum varmış atılan her adımda Bile bile gitmek olurmu söyle bana Göre göre düşmek olurmu uçuruma Bugünden sonra ben yokum haytında Kendine göre biri ve yeni bir yol seç Unutmaya çalışma unut gitsin aldırma Dedim ya ben yokum bugünden sonra