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7/24 Dinle Devran

Devran Şarkı Sözleri

Koridor Devran şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Koridor Devran şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Devran sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Koridor

Koridor

Devran

  • Rayların Gözyaşı

  • Devran

  • Kül

  • Tebrikler

  • Yaramızda Kalsın

  • Gücüm Yetmez

  • Eyvallah

  • Kalır mı Günah

  • Konumuz Var

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