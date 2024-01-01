Senin O Gözlerin Var Ya Şarkı Sözleri
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Koridor
Senin O Gözlerin Var Ya
-
Yaprak dökümü başladı kalbinde
Boynu büküldü yine göğün
Bu güzel,kısa hikaye de
Altın saçlarının sayesinde
Canımdan can bildiğim
Ruhumu feda ettiğim
Yarimindeyim sende mi
Hayellindeyim sende mi
O yıkık eski evde
O günlerde yine o günlerde
Yine o düşlerde o yıkık eski evde
Seninleyim hayaldeyim
-
Ben haraç mezat satılmışım
Hep bir kenara atılmışım
Ben senden yana yılmışım
Yıkılmışım dağılmışım
Ben senden yana yılmışım
Yıkılmışım dağılmışım
Bulutların arasında
Hep yıkımların ard arda
Görme yüzümü artık asla
Yıkılmışım dağılmışım
Görme yüzümü artık asla
Yıkılmışım dağılmışım ooof
Yıkılmışım dağılmışım ooof
Anmam artık asla ismini
İstesemde tutamam ellerini
Uçurdun verdiğin sözleri
Azat ettim kuşlar gibi
Ben harac mezat satılmışım
Hep bir kenara atılmışım
Ben senden yana yılmışım
Yıkılmışım darılmışım ooof
Yıkılmışım darılmışım
Zordur zor olanı istemek
Nerde sende o yürek
Hep gözünde var şan şöhret
Yoksul olmam mı buna sebep
Hep gözünde var şan şöhret
Yoksul olmam mı buna sebep
Anmam artık asla ismini
İstesemde tutamam ellerini
Uçurdun verdiğin sözleri
Azat ettim kuşlar gibi
Ben harac mezat satılmışım
Hep bir kenara atılmışım
Ben senden yana yanılmışım
Yıkılmışım dağılmışım ooof
Yıkılmışım dağılmışım ooof
Yıkılmışım dağılmışım
-
Beni biraz anlasaydın n'olurdu
Gecelerim gündüzlerim kayboldu
Oysa düşlerim vardı içimde yarım kaldı
Benliğimi benden aldı
Yaşanacak çok şey vardı aşkına esir kaldı
Artık sana dönemem ki
Artık sana dönemem ki
Senin o gözlerin var ya
Her şeyi bitirdi
Yazık ettin geçen günleri (günleri)
Hani o verdiğin sözler
Yalan mıydı birer birer
Artık seni sevemem ki
Senin o gözlerin var ya
Her şeyi bitirdi
Yazık ettin geçen günleri (günleri)
Hani o verdiğin sözler
Yalan mıydı birer birer
Artık seni sevemem ki
Artık seni sevemem ki
Aslında seni hiç tanımamışım
Seni kendime hep yakın sanmıştım
Zamanla alıştım ben yalnızlığa
Geceleri uykusuz kalmaya
Zamanla alıştım ben yalnızlığa
Geceleri uykusuz kalmaya
Geceleri uykusuz kalmaya
Senin o gözlerin var ya
Her şeyi bitirdi
Yazık ettin geçen günleri (günleri)
Hani o verdiğin sözler
Yalan mıydı birer birer
Artık seni sevemem ki
Artık seni sevemem ki
Sen dört mevsim aşkı yaşadığım
Sen koca bir of çekip hasretle yandığım
Sokakta gezip haykırdığım biricik sevgilim
Boşa mı geçirdik bir ömrü İstanbul kıyılarında
Sen gittin ben gidemedim
Sen unuttun ben unutamadım
Senin o gözlerin var ya
Her şeyi bitirdi
Yazık ettin geçen günleri (günleri)
Hani o verdiğin sözler
Yalan mıydı birer birer
Artık seni sevemem ki
Artık seni sevemem ki
-
Sen istedin bak gidiyorum
Beni hiç sevmedin biliyordum
Şu an ağlarken bile gülüyorum
Bu son masken vefasızım
Yalanmış meğer ağlayışın
Oysa sana inanmıştım
Bu son durağım vefasızım
Yalancısın adın batsın
Bu son ağlamamam vefasızım
İşte rayların gözyaşları
Bak son tren geldi işte bilinmeyen seferlere
Hadi kalkta götür artık bu yalancının şehrinden
Belki sende yalancısın yada ondan vefesızsın
Oysa hemen gitmeliydik sende mi ona inandın
Bu raylardan da daha soğuk dokunuşların bakışların
Hazırlanmış oyun gibi senaryolar faklı farklı
Bu yolculuk senin için başkasıyla olmam için
Ağlama değmez bir rol için
Sen otopsi raporu olmayan gerçeklerin suçlusu
Sen aşkı yaşamış aşamadım en kusursuz kuşkum
Yalan da olsa sevdiğini söyle inan hoşuma gider bilmek
Sen yalanların terketmeyen korkularım
Yaşlanmadan gelen yaşlılığım
Adın batsın adın batsınn sen kime inandın
-
Dün Sєni kσnuştum yıldızlarla
Rüzgarın σyuncağı σlan qєcєdє
Yσllarıydı ağaςlar rüzgarların
O yaşlı tahtada
Gözyaşıγdı yağmurlar bulutların
O yaşlı tahtada
O her gece karanlıkta eğilen ağaç bendim
O her gece sensizlikte esen rüzgar sendin
O her gece karanlıkta eğilen ağaç bendim
O her gece sensizlikte esen rüzgar sendin
O sendin
-
Benide götür gittiğin yere
Bu kentte yaşamak çok zor
Bak kabuslarım çoğalıyor
Bu gönül beni hiç dinlemiyor
Topraktan geldi insan
Yine toprağa dönecek
Yaşam bir gün elbet bitecek
Ah bu gönül sen varya
Beni ne hallere koydun
Bir canım var al oda
Senin olsun
Ah be gülüm sende kimsin
Beni katilin mi edeceksin
Yaşattığın o günlerin
Hesabını kime vereceksin
Sana ait bende kalan
Ne varsa hepsi yalan
Şimdi kurtar beni bu aşktan
Ah be gülüm sen ne yaptın
Beni ateşlere attın
Aslında sende yandın
-
Nasıl düştüm bu aşka
Yoktu senden başka cezam yar
Tenimdeki parmak izlerin
Ele verir bende seni yar
Yırtıp yaktın resimlerini
Yakamadım bir kendimi
Bu sabıka senin eserin
Esir düştüm ben sana
Sabıkam yoktu başka
Sende gittin bu aşka
Alay ettin sevgimi
Kahrettim geçelerde
Mutlulugu aradım başka
Türlü şeylerde
-
Her buruk vaktimde
Çekilirim koylara
Bırakmışım saçlarını
Gün yelinin acısına
Bu deniz yangını senden
Kalan en son hatıra
O şehirde sen beni
Terk ettin edeli
Gözlerim suskun bir liman
Sen ise gemi
Bu rıhtımı bekleyen
Son yolcu benim
Beni böyle çaresiz
Terk ettin edeli
Yokluğunla uğraşmaya
Gücüm yetmiyor
Yokluğunla uğraşmaya
Gücüm yetmiyor
Beni bu yıllar degildi
Sendin eskiten
Yüzümdeki son çizgiler senden kalan tek eser
Gün olur devran döner
Bunu bil sevdigim
Rüzgar eken en sonunda fırtına biçer
Rüzgar eken en sonunda fırtına biçer
Şimdi yoksun buralarda
Kiminlesin oralarda
Tuvallere sıgmayan o kadınsın sen hala
Aglayan ressamların suçu yok
İnan bana
Yüzünü anlatmaya bir ömür yetmiyor
Yüzünü anlatmaya bir ömür yetmiyor
Beni bu yıllar degildi
Sendin eskiten
Yüzümdeki son çizgiler senden kalan tek eser
Gün olur devran döner
Bunu bil sevdigim
Rüzgar eken en sonunda fırtına biçer
Rüzgar eken en sonunda fırtına biçer
Seni bilmiyorum ama ben hala aynı yerdeyim
Ne zaman içim daralsa koşuyorum çığlıklarına
Ara sıra unutmaya çalışsamda düşünüyorum şarkılara
Artık senle olsamda seninle yaşlansamda
"Adını söylemeye utandığım o kadınsın hala"
Beni bu yıllar degildi
Sendin eskiten
Yüzümdeki son çizgiler senden kalan tek eser
Gün gelir devran döner
Bunu bil sevdigim
-
Kaderde birgün ayrılmak varmış
Hakkımız yokmuş bu aşkı yaşamaya
Sevmek yetmiyormuş beraber olmaya
Uçurum varmış atılan her adımda
Bile bile gitmek olurmu söyle bana
Göre göre düşmek olurmu uçuruma
Bugünden sonra ben yokum haytında
Kendine göre biri ve yeni bir yol seç
Unutmaya çalışma unut gitsin aldırma
Dedim ya ben yokum bugünden sonra
-
Hey on beşli on beşli
Tokat yolları taşlı
Onbeşliler geliyor
Kızların gözü yaşlı
Aslan yarim kız senin adın hediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Fistan aldım endazesi on yediye
Giderim ilinizden
Kurtulam dilinizden
Yeşil bas ördek olsam
Su içmem gölünüzden
Aslan yarim kız senin adin hediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Fistan aldım endazesi on yediye
Gidiyom gidemiyom
Sevdim terk edemiyom
Sevdigim pek gönüllü
Gönlünü edemiyom
Aslan yarim kız senin adin hediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Fistan aldım endazesi on yediye