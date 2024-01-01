Yağmurlu günler beklemedim hiç senden Döneceksin diye düşündüm hep içimden Yoksun ki sen, ne gelir elden Uzaktasın sen, içimi ezen Yıldızlar sensiz, sensiz çok yalnızdılar Uzansam sanki, sanki çok yakındılar Yoksun ki sen, ne gelir elden Uzaktasın sen, içimi ezen Bu yalnızlık bitmez ki artık Özlemin çıkmaz aklımdan Bu kabus geçmez ki aşkım Sensiz uyandığımdan Beklemeye devam… Sesini duysam beni çağırsan Bir yerden çıksan, beklemeye devam Senin peşinden, hep üşüdüğümden Ne gelir elden, beklemeye devam Sesini duysam beni çağırsan Bir yerden çıksan, beklemeye devam Senin peşinden, hep üşüdüğümden Ne gelir elden, beklemeye devam Beklemeye devam… Beklemeye devam Beklemeye devam www.sendeyim.com Sesini duysam… Sesini duysam Beni çağırsan… Beni çağırsan Bir yerden çıksan… Bir yerden çıksan Sesini duysam beni çağırsan Bir yerden çıksan, beklemeye devam Senin peşinden, hep üşüdüğümden Ne gelir elden, beklemeye devam Sesini duysam beni çağırsan Bir yerden çıksan, beklemeye devam Senin peşinden, hep üşüdüğümden Ne gelir elden, beklemeye devam