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7/24 Dinle Parasızlık

Parasızlık Şarkı Sözleri

Koz Parasızlık şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Koz Parasızlık şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Parasızlık sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Koz

Koz

Parasızlık

  • Beklemeye Devam

  • Acırım Sana

  • Azap Çiçeği

  • Bir Teselli Ver

  • Canımın Parçası

  • Duvardaki Resim

  • Gelin

  • Hayal

  • Hor Görme Garibi

  • Hüzün Mahseni

  • Kim Kime Dum Duma

  • Parasızlık

  • Sarkılara Sordum

  • Veda

  • Yara Üstüne Yara

  • Yardım İstiyorum

  • Zalimin Zulmü

  • Öğrende Gel

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