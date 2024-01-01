Parasızlık Şarkı Sözleri
Koz Parasızlık şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Koz Parasızlık şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Parasızlık sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yağmurlu günler beklemedim hiç senden
Döneceksin diye düşündüm hep içimden
Yoksun ki sen, ne gelir elden
Uzaktasın sen, içimi ezen
Yıldızlar sensiz, sensiz çok yalnızdılar
Uzansam sanki, sanki çok yakındılar
Yoksun ki sen, ne gelir elden
Uzaktasın sen, içimi ezen
Bu yalnızlık bitmez ki artık
Özlemin çıkmaz aklımdan
Bu kabus geçmez ki aşkım
Sensiz uyandığımdan
Beklemeye devam…
Sesini duysam beni çağırsan
Bir yerden çıksan, beklemeye devam
Senin peşinden, hep üşüdüğümden
Ne gelir elden, beklemeye devam
Sesini duysam beni çağırsan
Bir yerden çıksan, beklemeye devam
Senin peşinden, hep üşüdüğümden
Ne gelir elden, beklemeye devam
Beklemeye devam… Beklemeye devam
Beklemeye devam www.sendeyim.com
Sesini duysam… Sesini duysam
Beni çağırsan… Beni çağırsan
Bir yerden çıksan… Bir yerden çıksan
Sesini duysam beni çağırsan
Bir yerden çıksan, beklemeye devam
Senin peşinden, hep üşüdüğümden
Ne gelir elden, beklemeye devam
Sesini duysam beni çağırsan
Bir yerden çıksan, beklemeye devam
Senin peşinden, hep üşüdüğümden
Ne gelir elden, beklemeye devam
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