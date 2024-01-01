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7/24 Dinle Beklemeye Devam

Beklemeye Devam Şarkı Sözleri

Koz Beklemeye Devam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Koz Beklemeye Devam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beklemeye Devam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Koz

Koz

Beklemeye Devam

  • Hüzün Akşamları

  • Kör Bıçak Ft Yaşar

  • Kaç Gece

  • Sevemedim

  • Beklemeye Devam

  • Yalnızın Şarkısı

  • Soğuk

  • Çirkin Kız

  • Yalansız Şehir

  • Kaç Gece Reprise

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