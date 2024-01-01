Gül teninde ilkbahar yaz Aşka hasret beklerim seni Kalbim susmaz uslu durmaz Sevmeden yaşanmaz *** Dalda bülbül aşka teslim bir biz Ayrıyız sızlıyor içim nerdesin yar Gelmedin yar eskiyor hayatlar ** Kalp çalan hırsızım çapkınım haylazım Hal bilmez gamsızım sev beni dinsin sızım Kalp çalan hırsızım çapkınım haylazım Hal bilmez gamsızım sev beni dinsin sızım *** O senin esmer gülüşüne bağlandım Su misali bakışına aldandım Bir sözünle geçer bütün acılarım Gönül yazımsın, aşkımsın *** O senin esmer gülüşüne bağlandım Su misali bakışına aldandım Bir sözünle geçer bütün acılarım Sev beni dinsin sızım, sev beni gülsün yazım *** Dalda bülbül aşka teslim bir biz Ayrıyız sızlıyor içim nerdesin yar Gelmedin yar eskiyor hayatlar *** Kalp çalan hırsızım çapkınım haylazım Hal bilmez gamsızım sev beni dinsin sızım Kalp çalan hırsızım çapkınım haylazım Hal bilmez gamsızım sev beni dinsin sızım *** O senin esmer gülüşüne bağlandım Su misali bakışına aldandım Bir sözünle geçer bütün acılarım Gönül yazımsın, aşkımsın *** O senin esmer gülüşüne bağlandım Su misali bakışına aldandım Bir sözünle geçer bütün acılarım Sev beni dinsin sızım, sev beni gülsün yazım *** O senin esmer gülüşüne bağlandım Su misali bakışına aldandım Bir sözünle geçer bütün acılarım Gönül yazımsın, aşkımsın *** O senin esmer gülüşüne bağlandım Su misali bakışına aldandım Bir sözünle geçer bütün acılarım Sev beni dinsin sızım, sev beni gülsün yazım