Eskilerle yaşamın her yerinde Karşılaşırsan ağlıyorsan dur dinle Sevgi nerde pişman olup Sana döndüyse elini verdiyse tut söyle Kaç gece kaç gece Duvarlar şahit duvarlar şahit Kaç gece, kaç gece Duvarlar şahit duvarlar Dönme arkanı yürü önüne Yalnızlığın dostun olsun üzülme Sonunu düşünme dur dinle Kader deyip geri çevirme Ağladığın diyetin olsun üzülme Ve yine bitirme Her deminde özlem kokan Akşamlarında onsuz uykularda rüyalarda Durma söyle ağlar mısın Hep uyanınca düzelir nasılsa

Gün sensiz batar Kalp gizli kanar Gün sensiz batar Kalp gizli kanar *** Sen yoksun çoktandır sofram yalnız Gönlüm çok ıssız *** Bir kurşun gibi Bir hançer gibi İçimde yatarken senin aşkın Sevmem kimseyi *** Gel ömrüm baharken Gel hala severken Can tende yaşarken Toprak çağırmadan gel *** Gel ömrüm baharken Gel hala severken Can tende yaşarken Toprak çağırmadan gel *** Bir kurşun gibi Bir hançer gibi Bir kurşun gibi ah Bir hançer gibi *** İçimde yatarken senin aşkın Sevmem kimseyi *** Gel ömrüm baharken Gel hala severken Can tende yaşarken Toprak çağırmadan gel *** Gel ömrüm baharken Gel hala severken Can tende yaşarken Toprak çağırmadan gel Toprak çağırmadan gel