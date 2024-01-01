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Bir gün artı bir gün daha
Bir günahtı her gün daha
Bir gün aktı gözyaşlarım
Durmadı durmadı
Yemin olsun bir gün daha
Dedim olsun bir gün daha
Senede bir bir gün daha
Olmadı
Önlerime duvarlar örseler
Kara sevdam her gün öldürseler
Kör bıçağım kimseleri kesemem
Beni yine beni yine seninle bileseler
Gözlerimi kor demirle delseler
Üzerimi topraklarla örtseler
Saplı durur rengi gözlerinin
Sana kayar sana kaçar
Yine deli aklım benim
Seni hala öyle çok seviyorum ki
Aşkım senden
Senden öte aşktan özür dilerim
Saf maddeden yapılmışsa
Bir gün sana dönecektir derdin ya sen
Dönersen bırakmam dönersem bırakma
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Eskilerle yaşamın her yerinde
Karşılaşırsan ağlıyorsan dur dinle
Sevgi nerde pişman olup
Sana döndüyse elini verdiyse tut söyle
Kaç gece kaç gece
Duvarlar şahit duvarlar şahit
Kaç gece, kaç gece
Duvarlar şahit duvarlar
Dönme arkanı yürü önüne
Yalnızlığın dostun olsun üzülme
Sonunu düşünme dur dinle
Kader deyip geri çevirme
Ağladığın diyetin olsun üzülme
Ve yine bitirme
Her deminde özlem kokan
Akşamlarında onsuz uykularda rüyalarda
Durma söyle ağlar mısın
Hep uyanınca düzelir nasılsa
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Yağmurlu günler beklemedim hiç senden
Döneceksin diye düşündüm hep içimden
Yoksun ki sen, ne gelir elden
Uzaktasın sen, içimi ezen
Yıldızlar sensiz, sensiz çok yalnızdılar
Uzansam sanki, sanki çok yakındılar
Yoksun ki sen, ne gelir elden
Uzaktasın sen, içimi ezen
Bu yalnızlık bitmez ki artık
Özlemin çıkmaz aklımdan
Bu kabus geçmez ki aşkım
Sensiz uyandığımdan
Beklemeye devam…
Sesini duysam beni çağırsan
Bir yerden çıksan, beklemeye devam
Senin peşinden, hep üşüdüğümden
Ne gelir elden, beklemeye devam
Sesini duysam beni çağırsan
Bir yerden çıksan, beklemeye devam
Senin peşinden, hep üşüdüğümden
Ne gelir elden, beklemeye devam
Beklemeye devam… Beklemeye devam
Beklemeye devam www.sendeyim.com
Sesini duysam… Sesini duysam
Beni çağırsan… Beni çağırsan
Bir yerden çıksan… Bir yerden çıksan
Sesini duysam beni çağırsan
Bir yerden çıksan, beklemeye devam
Senin peşinden, hep üşüdüğümden
Ne gelir elden, beklemeye devam
Sesini duysam beni çağırsan
Bir yerden çıksan, beklemeye devam
Senin peşinden, hep üşüdüğümden
Ne gelir elden, beklemeye devam
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Rüzgarda uçuşan yaprak
Ya da boş bir sandal
Hatırlatır seni ve de kendimi
Yazılmamış boş bir sayfa
Ya da bitmiş kalem
Ne yazayım derken
Kaybettim kendimi
Seni yazmak isterdim ve de kendimi
Ama şimdi unuttum her şeyi
Rüzgarda uçuşan yaprak
Ya da boş bir sandal
Hatırlatır seni ve de kendimi
Yazılmamış boş bir sayfa
Ya da bitmiş kalem
Ne yazayım derken
Kaybettim kendimi
Seni yazmak isterdim ve de kendimi
Ama şimdi unuttum her şeyi
Seni yazmak isterdim ve de kendimi
Ama şimdi unuttum her şeyi
Kalbimde acı bir sancı
Bir sandalda adın
Hiç bitmeyen yağmur
Kapkara kışlar gibi
Gidilmemiş ıssız yalnız
Ya da yorgun bitkin
Kaybolmuş gibiyim
Yırtılmış mektup gibi
Seni yazmak isterdim ve de kendimi
Ama şimdi unuttum her şeyi
Seni yazmak isterdim ve de kendimi
Ama şimdi unuttum her şeyi
Unuttum her şeyi
Unuttum her şeyi
Unuttum her şeyi
Unuttum her şeyi
Unuttum her şeyi
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Soğuk, ıssızsın ama
Yalnızsın aynı zamanda
Bana bıraktığın hüzün yanı başımda
Mutlu gün yok ki hiç artık
Nasıl da harcadık yazık www.sendeyim.com
Asıl yazık olan unutulan olur her zaman
Bırakma beni diyemem ki
İçim sızlar arkandan
Bırakma beni diyemem ki
İçim sızlar ardından
Evim bomboş ardından
Farksız bıraktığından
Aklım gitti başımdan
Dön gel diyemem sana
Sesin kaldı aklımda
Hüznün yanı başımda
Gitmez ki güzel kokun
Ne yapsam ne etsem
Bırakma beni diyemem ki
İçim sızlar arkandan
Bırakma beni diyemem ki
İçim sızlar ardından
Bırakma beni… Bırakma beni
Bırakma beni… Bırakma beni
Bırakma beni…
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Gerçekten çalışmak zorundasın
Kırıtman sonucu değiştirmeyecek
Herkes senden iş bekler
Çirkin kız değişmeyecek
Rüyanda gördün uyanmak istemedin
Sen güzeldin sevilendin
Ağlama şimdi neden böyle diye
Çirkin kız uyandın sadece
Her şeyin bittiği
Ya da yeniden başladığı
Bir yer miydi beklediğin
Uyandığın rüyalar
Getirmedi ki sana hayatı
Ya gidecektin
Ya da hayat gelecekti ellerine
Yoruldun yorgunsun
Hepsi hepsi bu sadece
Aynalar uzak gözlerine
Gözlerin kimseyle kesişmeyecek
Vazgeçmek kolay gelir elbet
Çirkin kız değişmeyecek
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Gönüllerden uzaktayım çok uzaklarda
Yara aldım kalbimden hem de defalarca
Sakladım herkesten ağladım tek başıma
Bunu kimse bilmiyor ruhumdan başka
Yok, yok, yok yalansız bir şehir
İçinden çıkmak zor dertlerin
Sen, sen, sen hiç hak etmedin
Sana bunlar son sözlerim
Yok, yok, yok yalansız bir şehir
İçinden çıkmak zor dertlerin
Sen, sen, sen hiç hak etmedin
Sana bunlar son sözlerim, yook
Günahların içindeyim suskun paramparça
Gecelerden emanet bıraktığın acıyla
Geri gelme istemem içimde olsan da
Kalbim asla inanmaz ben inansam da
Yok, yok, yok yalansız bir şehir
İçinden çıkmak zor dertlerin
Sen, sen, sen hiç hak etmedin
Sana bunlar son sözlerim
Yok, yok, yok yalansız bir şehir
İçinden çıkmak zor dertlerin
Sen, sen, sen hiç hak etmedin
Sana bunlar son sözlerim, yook
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Karanlık bir gecede
Karanlık bir sokakta
Dolaşıyorum düşünceli
İçim acımakta
Dayanmadı yüreğim
Bomboş kaldı ellerim
Sokaklarda yalnızım
Hüzün akşamlarımda
Gözlerini özledim eskimeyen ismini
Gecelerimi uzatan resmin başucumda
Gözlerini özledim eskimeyen ismini
Gecelerimi uzatan resmin başucumda
Kabuslar hiç bitmiyor www.sendeyim.com
Sarıyor bütün bedenimi
Kalbim seni arıyor
Hüzün akşamlarında
Dayanmadı yüreğim
Bomboş kaldı ellerim
Sokaklarda yalnızım
Hüzün akşamlarımda
Gözlerini özledim eskimeyen ismini
Gecelerimi uzatan resmin başucumda
Gözlerini özledim eskimeyen ismini
Gecelerimi uzatan resmin başucumda
Gözlerini özledim eskimeyen ismini
Gecelerimi uzatan resmin başucumda
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