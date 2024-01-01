Kör Bıçak Ft Yaşar Bir gün artı bir gün daha Bir günahtı her gün daha Bir gün aktı gözyaşlarım Durmadı durmadı Yemin olsun bir gün daha Dedim olsun bir gün daha Senede bir bir gün daha Olmadı Önlerime duvarlar örseler Kara sevdam her gün öldürseler Kör bıçağım kimseleri kesemem Beni yine beni yine seninle bileseler Gözlerimi kor demirle delseler Üzerimi topraklarla örtseler Saplı durur rengi gözlerinin Sana kayar sana kaçar Yine deli aklım benim Seni hala öyle çok seviyorum ki Aşkım senden Senden öte aşktan özür dilerim Saf maddeden yapılmışsa Bir gün sana dönecektir derdin ya sen Dönersen bırakmam dönersem bırakma

Kaç Gece Eskilerle yaşamın her yerinde Karşılaşırsan ağlıyorsan dur dinle Sevgi nerde pişman olup Sana döndüyse elini verdiyse tut söyle Kaç gece kaç gece Duvarlar şahit duvarlar şahit Kaç gece, kaç gece Duvarlar şahit duvarlar Dönme arkanı yürü önüne Yalnızlığın dostun olsun üzülme Sonunu düşünme dur dinle Kader deyip geri çevirme Ağladığın diyetin olsun üzülme Ve yine bitirme Her deminde özlem kokan Akşamlarında onsuz uykularda rüyalarda Durma söyle ağlar mısın Hep uyanınca düzelir nasılsa

Beklemeye Devam Yağmurlu günler beklemedim hiç senden Döneceksin diye düşündüm hep içimden Yoksun ki sen, ne gelir elden Uzaktasın sen, içimi ezen Yıldızlar sensiz, sensiz çok yalnızdılar Uzansam sanki, sanki çok yakındılar Yoksun ki sen, ne gelir elden Uzaktasın sen, içimi ezen Bu yalnızlık bitmez ki artık Özlemin çıkmaz aklımdan Bu kabus geçmez ki aşkım Sensiz uyandığımdan Beklemeye devam… Sesini duysam beni çağırsan Bir yerden çıksan, beklemeye devam Senin peşinden, hep üşüdüğümden Ne gelir elden, beklemeye devam Sesini duysam beni çağırsan Bir yerden çıksan, beklemeye devam Senin peşinden, hep üşüdüğümden Ne gelir elden, beklemeye devam Beklemeye devam… Beklemeye devam Beklemeye devam www.sendeyim.com Sesini duysam… Sesini duysam Beni çağırsan… Beni çağırsan Bir yerden çıksan… Bir yerden çıksan Sesini duysam beni çağırsan Bir yerden çıksan, beklemeye devam Senin peşinden, hep üşüdüğümden Ne gelir elden, beklemeye devam Sesini duysam beni çağırsan Bir yerden çıksan, beklemeye devam Senin peşinden, hep üşüdüğümden Ne gelir elden, beklemeye devam

Yalnızın Şarkısı Rüzgarda uçuşan yaprak Ya da boş bir sandal Hatırlatır seni ve de kendimi Yazılmamış boş bir sayfa Ya da bitmiş kalem Ne yazayım derken Kaybettim kendimi Seni yazmak isterdim ve de kendimi Ama şimdi unuttum her şeyi Rüzgarda uçuşan yaprak Ya da boş bir sandal Hatırlatır seni ve de kendimi Yazılmamış boş bir sayfa Ya da bitmiş kalem Ne yazayım derken Kaybettim kendimi Seni yazmak isterdim ve de kendimi Ama şimdi unuttum her şeyi Seni yazmak isterdim ve de kendimi Ama şimdi unuttum her şeyi Kalbimde acı bir sancı Bir sandalda adın Hiç bitmeyen yağmur Kapkara kışlar gibi Gidilmemiş ıssız yalnız Ya da yorgun bitkin Kaybolmuş gibiyim Yırtılmış mektup gibi Seni yazmak isterdim ve de kendimi Ama şimdi unuttum her şeyi Seni yazmak isterdim ve de kendimi Ama şimdi unuttum her şeyi Unuttum her şeyi Unuttum her şeyi Unuttum her şeyi Unuttum her şeyi Unuttum her şeyi

Soğuk Soğuk, ıssızsın ama Yalnızsın aynı zamanda Bana bıraktığın hüzün yanı başımda Mutlu gün yok ki hiç artık Nasıl da harcadık yazık www.sendeyim.com Asıl yazık olan unutulan olur her zaman Bırakma beni diyemem ki İçim sızlar arkandan Bırakma beni diyemem ki İçim sızlar ardından Evim bomboş ardından Farksız bıraktığından Aklım gitti başımdan Dön gel diyemem sana Sesin kaldı aklımda Hüznün yanı başımda Gitmez ki güzel kokun Ne yapsam ne etsem Bırakma beni diyemem ki İçim sızlar arkandan Bırakma beni diyemem ki İçim sızlar ardından Bırakma beni… Bırakma beni Bırakma beni… Bırakma beni Bırakma beni…

Çirkin Kız Gerçekten çalışmak zorundasın Kırıtman sonucu değiştirmeyecek Herkes senden iş bekler Çirkin kız değişmeyecek Rüyanda gördün uyanmak istemedin Sen güzeldin sevilendin Ağlama şimdi neden böyle diye Çirkin kız uyandın sadece Her şeyin bittiği Ya da yeniden başladığı Bir yer miydi beklediğin Uyandığın rüyalar Getirmedi ki sana hayatı Ya gidecektin Ya da hayat gelecekti ellerine Yoruldun yorgunsun Hepsi hepsi bu sadece Aynalar uzak gözlerine Gözlerin kimseyle kesişmeyecek Vazgeçmek kolay gelir elbet Çirkin kız değişmeyecek

Yalansız Şehir Gönüllerden uzaktayım çok uzaklarda Yara aldım kalbimden hem de defalarca Sakladım herkesten ağladım tek başıma Bunu kimse bilmiyor ruhumdan başka Yok, yok, yok yalansız bir şehir İçinden çıkmak zor dertlerin Sen, sen, sen hiç hak etmedin Sana bunlar son sözlerim Yok, yok, yok yalansız bir şehir İçinden çıkmak zor dertlerin Sen, sen, sen hiç hak etmedin Sana bunlar son sözlerim, yook Günahların içindeyim suskun paramparça Gecelerden emanet bıraktığın acıyla Geri gelme istemem içimde olsan da Kalbim asla inanmaz ben inansam da Yok, yok, yok yalansız bir şehir İçinden çıkmak zor dertlerin Sen, sen, sen hiç hak etmedin Sana bunlar son sözlerim Yok, yok, yok yalansız bir şehir İçinden çıkmak zor dertlerin Sen, sen, sen hiç hak etmedin Sana bunlar son sözlerim, yook