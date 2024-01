Rüzgarda uçuşan yaprak Ya da boş bir sandal Hatırlatır seni ve de kendimi Yazılmamış boş bir sayfa Ya da bitmiş kalem Ne yazayım derken Kaybettim kendimi Seni yazmak isterdim ve de kendimi Ama şimdi unuttum her şeyi Rüzgarda uçuşan yaprak Ya da boş bir sandal Hatırlatır seni ve de kendimi Yazılmamış boş bir sayfa Ya da bitmiş kalem Ne yazayım derken Kaybettim kendimi Seni yazmak isterdim ve de kendimi Ama şimdi unuttum her şeyi Seni yazmak isterdim ve de kendimi Ama şimdi unuttum her şeyi Kalbimde acı bir sancı Bir sandalda adın Hiç bitmeyen yağmur Kapkara kışlar gibi Gidilmemiş ıssız yalnız Ya da yorgun bitkin Kaybolmuş gibiyim Yırtılmış mektup gibi Seni yazmak isterdim ve de kendimi Ama şimdi unuttum her şeyi Seni yazmak isterdim ve de kendimi Ama şimdi unuttum her şeyi Unuttum her şeyi Unuttum her şeyi Unuttum her şeyi Unuttum her şeyi Unuttum her şeyi