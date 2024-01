Bugün Sözlükler kusuyorum Cümleler kuramazken dün Denize döktüm kendimi Ucuza gitmeyeyim diye Bugün Sıyrıldım rollerimden Mutluyum Çünkü artık yokum Bugün Boğulurdum her sağanakta Yüzmeyi öğrenmişim sanki Bugün Bir tuzağa kaptırmıştım kendimi Ama eminim Tanrı var Bugün Bugün Evimi yaktım Kitapları attım Yıkandım temizim artık Bugün Çok giyildim Çok pot yaptım Ütülüyüm jilet gibi Bugün Siz de mi dostlarım, dedim Öyleyse düş, Sezar Bugün, bugün, bugün Boğulurdum her sağanakta Yüzmeyi öğrenmişim sanki Bugün Bir tuzağa kaptırmıştım kendimi Ama eminim Tanrı var Bugün, bugün Haa, haa, haa Aa, aa, aa, aa Aa, aa, aa, aa Aa, aa, aa, aa Aa, aa, aa, aa Aa, aa, aa, aa Hayat koyu bir balgam Sert bir pornoydu dün Aa, aa, aa, aa Aa, aa, aa, aa Aa, aa, aa, aa Aa, aa, aa

Ne güzel sürpriz bu böyle, hoşgeldin Boş ver çabalama, konuşmak zorunda değilsin Hem hareketlerinden Küçücük mimiklerinden kalbini okurum ben *** Bütün gün yataktaydım, yüzümde yastık izi Seninse geçmişinde binlerce ağır yenilgi Çok şaka yaptıysam, aslında korktuğumdan Beni zaten tanırsın sen *** Derler ki, bir yerden sonra Acımaz daha fazla Zaten aşk kötü bir şaka Anlamaya çalışma *** Derler ki, bir yerden sonra Acımaz daha fazla Zaten aşk kötü bir şaka Anlamaya çalışma *** Her güzel şey bitermiş Aşk nedensiz sevmekmiş Kulağımda gürültüler, uyurken televizyon açık kalmış Bir ülkenin bodrum katında, kirli bir savaş varmış Midem bulanıyor, galiba dünya tuttu Beni hep unuttu *** Derler ki, bir yerden sonra Acımaz daha fazla Zaten aşk kötü bir şaka Anlamaya çalışma *** Derler ki, bir yerden sonra Acımaz daha fazla Zaten aşk kötü bir şaka Anlamaya çalışma Her güzel şey bitermiş Aşk nedensiz sevmekmiş Derler ki, bir yerden sonra Acımaz daha fazla Zaten aşk kötü bir şaka Anlamaya çalışma *** Derler ki, bir yerden sonra Acımaz daha fazla Zaten aşk kötü bir şaka Anlamaya çalışma Her güzel şey bitermiş Aşk nedensiz sevmekmiş