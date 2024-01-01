Bugün
Sözlükler kusuyorum
Cümleler kuramazken dün
Denize döktüm kendimi
Ucuza gitmeyeyim diye
Bugün
Sıyrıldım rollerimden
Mutluyum
Çünkü artık yokum
Bugün
Boğulurdum her sağanakta
Yüzmeyi öğrenmişim sanki
Bugün
Bir tuzağa kaptırmıştım kendimi
Ama eminim Tanrı var
Bugün
Bugün
Evimi yaktım
Kitapları attım
Yıkandım temizim artık
Bugün
Çok giyildim
Çok pot yaptım
Ütülüyüm jilet gibi
Bugün
Siz de mi dostlarım, dedim
Öyleyse düş, Sezar
Bugün, bugün, bugün
Boğulurdum her sağanakta
Yüzmeyi öğrenmişim sanki
Bugün
Bir tuzağa kaptırmıştım kendimi
Ama eminim Tanrı var
Bugün, bugün
Haa, haa, haa
Aa, aa, aa, aa
Aa, aa, aa, aa
Aa, aa, aa, aa
Aa, aa, aa, aa
Aa, aa, aa, aa
Hayat koyu bir balgam
Sert bir pornoydu dün
Aa, aa, aa, aa
Aa, aa, aa, aa
Aa, aa, aa, aa
Aa, aa, aa
Ne güzel sürpriz bu böyle, hoşgeldin
Boş ver çabalama, konuşmak zorunda değilsin
Hem hareketlerinden
Küçücük mimiklerinden kalbini okurum ben
***
Bütün gün yataktaydım, yüzümde yastık izi
Seninse geçmişinde binlerce ağır yenilgi
Çok şaka yaptıysam, aslında korktuğumdan
Beni zaten tanırsın sen
***
Derler ki, bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
***
Derler ki, bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
***
Her güzel şey bitermiş
Aşk nedensiz sevmekmiş
Kulağımda gürültüler, uyurken televizyon açık kalmış
Bir ülkenin bodrum katında, kirli bir savaş varmış
Midem bulanıyor, galiba dünya tuttu
Beni hep unuttu
***
Derler ki, bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
***
Derler ki, bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
Her güzel şey bitermiş
Aşk nedensiz sevmekmiş
Derler ki, bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
***
Derler ki, bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
Her güzel şey bitermiş
Aşk nedensiz sevmekmiş