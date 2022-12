Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca Eğlen Şanova'da kal acem kızı Uğrun uğrun kaş altından bakınca Can telef ediyor gül acem kızı Gül acem kızı *** Uğrun uğrun kaş altından bakınca Can telef ediyor gül acem kızı Gül acem kızı *** Seni seven aşık neylesin malı Yumdukça gözünden döker mercanı Burnu fındık ağzı kahve fincanı Şeker mi şerbet mi bal acem kızı Bal acem kızı *** Burnu fındık ağzı kahve fincanı Şeker mi şerbet mi bal acem kızı Bal acem kızı