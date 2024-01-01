Acem Kızı Şarkı Sözleri
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Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca
Eğlen Şanova'da kal Acem kızı
Uğrun uğrun kaş altından bakarken
Can telef ediyor, gül Acem kızı
Gül Acem kızı
Seni seven, seven oğlan
Oğlan, neylesin malı
Yumdukça gözünden döker mercanı
Burnu fındık, ağzı kahve fincanı
Şeker mi? şerbet mi?
Bal Acem kızı, bal Acem kızı
Avrupa kurban olsun, kara kaşına
İngiliz, Fransız değmez döşüne
Amerika, Belçika düşse peşine
Bir de Alman kurban
Bil Acem kızı, bil Acem kızı
Amerika, Belçika düşse peşine
Bir de Alman kurban
Bil Acem kızı, bil Acem kızı