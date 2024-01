Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca Eğlen Şanova'da kal Acem kızı Uğrun uğrun kaş altından bakarken Can telef ediyor, gül Acem kızı Gül Acem kızı Seni seven, seven oğlan Oğlan, neylesin malı Yumdukça gözünden döker mercanı Burnu fındık, ağzı kahve fincanı Şeker mi? şerbet mi? Bal Acem kızı, bal Acem kızı Avrupa kurban olsun, kara kaşına İngiliz, Fransız değmez döşüne Amerika, Belçika düşse peşine Bir de Alman kurban Bil Acem kızı, bil Acem kızı Amerika, Belçika düşse peşine Bir de Alman kurban Bil Acem kızı, bil Acem kızı