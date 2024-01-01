Şu garip hâlimi dosta
Desem de bir demesem de
Dert yüküm var posta posta
Dert yüküm var posta posta
Gülsem de bir gülmesem de
Gülsem de bir gülmesem de
Elen eyvah, dilen eyvah
Mızrap küsmüş telen, eyvah
Tükendim dostan, eyvallah
Desem de bir demesem de
Tükendim dostan, eyvallah
Desem de bir demesem de
El, ayak çekildi benden
Can gidiyor garip tenden
Ömür geçti gurbet elden
Ömür geçti, hey, gurbet elden
Dönsem de bir dönmesem de
Dönsem de bir dönmesem de
Elen eyvah, dilen eyvah
Mızrap küsmüş telen, eyvah
Tükendim dostan, eyvallah
Desem de bir demesem de
Tükendim dostan, eyvallah
Desem de bir demesem de
Elen eyvah, dilen eyvah
Mızrap küsmüş telen, eyvah
Tükendim dostan, eyvallah
Desem de bir demesem de
Tükendim dostan, eyvallah
Desem de bir demesem de
Elen eyvah, dilen eyvah
Mızrap küsmüş telen, eyvah
Tükendim dostan, eyvallah
Desem de bir demesem de
Tükendim dostan, eyvallah
Desem de bir...
Senede bir günü bekleme, gülüm
Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol
Yâr, senin aşkınla tükendi ömrüm
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Yâr, senin aşkınla tükendi ömrüm
Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol
Bir zaman gapında sakla, gul eyle
Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle
Al bıçağı, boğazıma çal eyle
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Al bıçağı, boğazıma çal eyle
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Her seher yelinin estiği gibi
Halil İbrahim′i kestiği gibi
Hızır Pir Sultan′ı astığı gibi
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Hızır Pir Sultan′ı astığı gibi
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Bir zaman gapında sakla, gul eyle
Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle
Al bıçağı, boğazıma çal eyle
Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol
Al bıçağı, boğazıma çal eyle
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Ekberi′yim arı gibi dalına
Dertli bülbül gibi gülün dalına
Her zaman hazırım senin yoluna
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Her zaman hazırım senin yoluna
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Bir zaman gapında sakla, gul eyle
Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle
Al bıçağı, boğazıma çal eyle
Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol
Al bıçağı, boğazıma çal eyle
Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol
Bir zaman gapında sakla, kul eyle
Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle
Al bıçağı, boğazıma çal eyle
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Al bıçağı, boğazıma çal eyle
Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol
Bir zaman gapında sakla, kul eyle
Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle
Al bıçağı, boğazıma çal eyle
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Al bıçağı...