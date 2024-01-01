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7/24 Dinle Demode

Demode Şarkı Sözleri

Kubat Demode şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kubat Demode şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Demode sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kubat

Kubat

Demode

  • Ah Bir Ateş Ver

  • Yaralım

  • Söz Verdik

  • Mnyk

  • Aramadın

  • Çiçekler Açar

  • Gönül Hikayesi

  • Mnyk (Oryantal)

  • Söz Verdik (Gitar Version)

  • Demode

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