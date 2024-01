Şu garip hâlimi dosta Desem de bir demesem de Dert yüküm var posta posta Dert yüküm var posta posta Gülsem de bir gülmesem de Gülsem de bir gülmesem de Elen eyvah, dilen eyvah Mızrap küsmüş telen, eyvah Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de El, ayak çekildi benden Can gidiyor garip tenden Ömür geçti gurbet elden Ömür geçti, hey, gurbet elden Dönsem de bir dönmesem de Dönsem de bir dönmesem de Elen eyvah, dilen eyvah Mızrap küsmüş telen, eyvah Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de Elen eyvah, dilen eyvah Mızrap küsmüş telen, eyvah Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de Elen eyvah, dilen eyvah Mızrap küsmüş telen, eyvah Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir...

Senede bir günü bekleme, gülüm Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol Yâr, senin aşkınla tükendi ömrüm Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Yâr, senin aşkınla tükendi ömrüm Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol Bir zaman gapında sakla, gul eyle Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Her seher yelinin estiği gibi Halil İbrahim′i kestiği gibi Hızır Pir Sultan′ı astığı gibi Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Hızır Pir Sultan′ı astığı gibi Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Bir zaman gapında sakla, gul eyle Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Ekberi′yim arı gibi dalına Dertli bülbül gibi gülün dalına Her zaman hazırım senin yoluna Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Her zaman hazırım senin yoluna Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Bir zaman gapında sakla, gul eyle Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol Bir zaman gapında sakla, kul eyle Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol Bir zaman gapında sakla, kul eyle Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Al bıçağı...