Günü gelir sende benden çekip gidersen Gidip de bir daha dönmeyeceksen *** Al ömrümü koy ömrünün üstüne Senden gelsin ölüm başım üstüne Yüreğimi koy avcunun içine Senden gelsin ölüm başım üstüne *** Ellerini ellerimden alıp gidersen Gidip de bir daha dönmeyeceksen *** Al ömrümü koy ömrünün üstüne Senden gelsin ölüm başım üstüne Yüreğimi koy avcunun içine Senden gelsin ölüm başım üstüne *** Al ömrümü, al ömrümü Al ömrümü, al ömrümü *** Al ömrümü koy ömrünün üstüne Senden gelsin ölüm başım üstüne Yüreğimi koy avcunun içine Senden gelsin ölüm başım üstüne Senden gelsin ölüm başım üstüne