Al Ömrümü Şarkı Sözleri
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Günü gelir sende benden çekip gidersen
Gidip de bir daha dönmeyeceksen
***
Al ömrümü koy ömrünün üstüne
Senden gelsin ölüm başım üstüne
Yüreğimi koy avcunun içine
Senden gelsin ölüm başım üstüne
***
Ellerini ellerimden alıp gidersen
Gidip de bir daha dönmeyeceksen
***
Al ömrümü koy ömrünün üstüne
Senden gelsin ölüm başım üstüne
Yüreğimi koy avcunun içine
Senden gelsin ölüm başım üstüne
***
Al ömrümü, al ömrümü
Al ömrümü, al ömrümü
***
Al ömrümü koy ömrünün üstüne
Senden gelsin ölüm başım üstüne
Yüreğimi koy avcunun içine
Senden gelsin ölüm başım üstüne
Senden gelsin ölüm başım üstüne