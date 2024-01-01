Armut Ağacı Şarkı Sözleri
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Armut ağacı, armut ağacı, başında tacı
Armut ağacı, armut ağacı, başında tacı
Kalksın semah eylesin anaynan bacı
Kalksın semah eylesin anaynan bacı
Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni
Nenni nenni, nenni nenni, has nenni nenni
Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni
İki durnam gelir pirim Bağdat elinden
İki durnam gelir pirim Bağdat elinden
Dost kanadını kırmış pirim, ne gelir elden?
Dost kanadını kırmış pirim, ne gelir elden?
Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni
Nenni nenni, nenni nenni, has nenni nenni
Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni
Çırayı yaktım ocağa, çırayı yaktım ocağa
Kol kola da kucak kucağa, kol kola da kucak kucağa
Meydana gel meydana, meydana gel meydana
Meydan erenlerindir, semah dönenlerindir
Semah dönenlerindir dost dost