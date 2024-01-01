Armut Ağacı Şarkı Sözleri Kubat Armut Ağacı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kubat Armut Ağacı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Armut Ağacı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Kubat Armut Ağacı Armut Ağacı Armut ağacı, armut ağacı, başında tacı Armut ağacı, armut ağacı, başında tacı Kalksın semah eylesin anaynan bacı Kalksın semah eylesin anaynan bacı Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni Nenni nenni, nenni nenni, has nenni nenni Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni İki durnam gelir pirim Bağdat elinden İki durnam gelir pirim Bağdat elinden Dost kanadını kırmış pirim, ne gelir elden? Dost kanadını kırmış pirim, ne gelir elden? Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni Nenni nenni, nenni nenni, has nenni nenni Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni Çırayı yaktım ocağa, çırayı yaktım ocağa Kol kola da kucak kucağa, kol kola da kucak kucağa Meydana gel meydana, meydana gel meydana Meydan erenlerindir, semah dönenlerindir Semah dönenlerindir dost dost Tüm Şarkıları