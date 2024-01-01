Bugün Şarkı Sözleri
Kubat Bugün şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kubat Bugün şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bugün sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bağa gel bostana gel
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandım
Dile gel destana gel
Leylim leylim leylim leylim
Dile gel destana gel
Leylim leylim leylim leylim
Eğer anan vermezse
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandm
Yalandan hastalan gel
Leylim leylim leylim leylim
Yalandan hastalan gel
Leylim leylim leylim leylim
Bağlar narsız olur mu
Gönül yarsız olur mu
Bağlar narsız olur mu
Gönül yarsız olur mu
Ben eyledim sen etme
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Yar yandım
Kul kusursuz olur mu
Leylim leylim leylim leylim
Kul kusursuz olur mu
Leylim leylim leylim leylim
Bağa gel bostana gel
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandım
Dile gel destana gel
Leylim leylim leylim leylim
Dile gel destana gel
Leylim leylim leylim leylim
Eğer baban vermezse
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandım
Yalandan hastalan gel
Leylim leylim leylim leylim
Yalandan hastalan gel
Leylim leylim leylim leylim
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
İnsanoğlu yaşar mı
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandım
Kalsa nefesten ayrı
Leylim leylim leylim leylim
Kalsa nefesten ayrı
Leylim leylim leylim leylim
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
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Hey hey
Hey, hey, hey, hey, hey hey
Gamzedeyim, deva bulmam
Garibim, bir yuva kurmam
Gamzedeyim, deva bulmam
Garibim, bir yuva kurmam
Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim, hiç reha bulmam
Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim, hiç reha bulmam
Hey hey
Hey, hey, hey, hey, hey hey
Elem beni terk etmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
Elem beni terk etmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu ömür yetmiyor
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu ömür yetmiyor
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Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Gitti, yârim gelmedi
Derde bağladı beni
Gitti, yârim gelmedi
Derde bağladı beni
Vay bana, vaylar bana
Yıl oldu aylar bana
Vay bana, vaylar bana
Yıl oldu aylar bana
Susadım, su isterim
Su vermez çaylar bana
Susadım, su isterim
Su vermez çaylar bana
Dağların arkasından
Öldüm yâr sevdasından
Dağların arkasından
Öldüm yâr sevdasından
Bileydim ayrılık var
Giderdim arkasından
Bileydim ayrılık var
Giderdim arkasından
Vay bana, vaylar bana
Yıl oldu aylar bana
Vay bana, vaylar bana
Yıl oldu aylar bana
Susadım, su isterim
Su vermez çaylar bana
Susadım, su isterim
Su vermez çaylar bana
-
-
Bağa gel bostana gel
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandım
Dile gel destana gel
Leylim leylim leylim leylim
Dile gel destana gel
Leylim leylim leylim leylim
Eğer anan vermezse
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandm
Yalandan hastalan gel
Leylim leylim leylim leylim
Yalandan hastalan gel
Leylim leylim leylim leylim
Bağlar narsız olur mu
Gönül yarsız olur mu
Bağlar narsız olur mu
Gönül yarsız olur mu
Ben eyledim sen etme
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Yar yandım
Kul kusursuz olur mu
Leylim leylim leylim leylim
Kul kusursuz olur mu
Leylim leylim leylim leylim
Bağa gel bostana gel
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandım
Dile gel destana gel
Leylim leylim leylim leylim
Dile gel destana gel
Leylim leylim leylim leylim
Eğer baban vermezse
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandım
Yalandan hastalan gel
Leylim leylim leylim leylim
Yalandan hastalan gel
Leylim leylim leylim leylim
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
İnsanoğlu yaşar mı
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandım
Kalsa nefesten ayrı
Leylim leylim leylim leylim
Kalsa nefesten ayrı
Leylim leylim leylim leylim
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
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-
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Hey hey
Hey, hey, hey, hey, hey hey
Gamzedeyim, deva bulmam
Garibim, bir yuva kurmam
Gamzedeyim, deva bulmam
Garibim, bir yuva kurmam
Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim, hiç reha bulmam
Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim, hiç reha bulmam
Hey hey
Hey, hey, hey, hey, hey hey
Elem beni terk etmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
Elem beni terk etmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu ömür yetmiyor
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu ömür yetmiyor