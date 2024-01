Bayramdan bayrama babam hatırı Sormasam bir türlü, sorsam bir türlü Çok derin açılmış gönül yarası Sarmasam bir türlü, sarsam bir türlü, Çok derin açılmış gönül yarası Sarmasam bir türlü, sarsam bir türlü Ne desem inanmaz bilirim bana Bacıyı, kardeşi el etti bana Suçlunun suçunu gözler önüne Sermesem bir türlü, sersem bir türlü Suçlunun suçunu gözler önüne Sermesem bir türlü, sersem bir türlü İçerim her akşam, deli olurum Allah'ın en etna kulu olurum Ben de insanım be suçum bilirim Bilmesem bir türlü, bilsem bir türlü Ben de insanım be suçum bilirim Bilmesem bir türlü, bilsem bir türlü

Benim derdim bana yeter birde sen vurma Bahar gitti fırtınalar eser başımda Gülüm Gülüm yetmez ölüm ben ölürüm vay Etme gülüm, gitme gülüm ben ölürüm vay Aşkın beni bir gül gibi soldurdu her gün Yaralı bir ceylan gibi öldürdü her gün Gülüm Gülüm yetmez ölüm ben ölürüm vay Etme gülüm, gitme gülüm ben ölürüm vay Yetmedi mi sana gülüm bir kuru sevda Ne vereyim sana gülüm al canım feda Gülüm Gülüm yetmez ölüm ben ölürüm vay Etme gülüm, gitme gülüm ben ölürüm vay Aşkın beni bir gül gibi soldurdu her gün Yaralı bir ceylan gibi öldürdü her gün Gülüm Gülüm yetmez ölüm savur külüm vay Etme gülüm, gitme gülüm ben ölürüm vay Gülüm Gülüm yetmez ölüm savur külüm vay Etme gülüm, gitme gülüm ben ölürüm vay …