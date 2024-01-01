Bayramım Ol Senede bir günü bekleme, gülüm Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol Yâr, senin aşkınla tükendi ömrüm Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Yâr, senin aşkınla tükendi ömrüm Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol Bir zaman gapında sakla, gul eyle Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Her seher yelinin estiği gibi Halil İbrahim′i kestiği gibi Hızır Pir Sultan′ı astığı gibi Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Hızır Pir Sultan′ı astığı gibi Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Bir zaman gapında sakla, gul eyle Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Ekberi′yim arı gibi dalına Dertli bülbül gibi gülün dalına Her zaman hazırım senin yoluna Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Her zaman hazırım senin yoluna Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Bir zaman gapında sakla, gul eyle Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol Bir zaman gapında sakla, kul eyle Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol Bir zaman gapında sakla, kul eyle Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Al bıçağı...

Razıysan Gel Eski bir gelinliğe bir bakır bileziğe Eski bir gelinliğe bir bakır bileziğe Annemden kalan bu yüzüğe Razıysan gel benimle Annemden kalan bu yüzüğe Razıysan gel benimle *** Bir Tanrım var bir gitarım Şu dünyada yapayalnızım Bir Tanrım var bir gitarım Şu dünyada yapayalnızım Yarınımdan umutsuzum Razıysan gel benimle *** Bazen aç bazen susuzluk Razıysan gel benimle Bazen aç bazen susuzluk Razıysan gel benimle *** Bir lokma ekmeğe Bir yudum su içmeye Bir lokma ekmeğe Bir yudum su içmeye Yine de şükretmeye Razıysan gel benimle Yine de şükretmeye Razıysan gel benimle *** Bir Tanrım var bir gitarım Şu dünyada yapyalnızım Bir Tanrım var bir gitarım Şu dünyada yapyalnızım Yarınımdan umutsuzum Razıysan gel benimle *** Bazen aç bazen susuzluk Razıysan gel benimle Bazen aç bazen susuzluk Razıysan gel benimle Bazen aç bazen susuzluk Razıysan gel benimle

Aman Ayşam Giyinmiş kuşanmış yayladan gelir Bize bu ayrılık mevladan gelir Aman ayşam yaman ayşam Dağlar başı duman ayşam Dağlar başı duman olsa Seni burada komam ayşam Aşağıdan gelir türkmen koyunu Selviye benzettim yarin boyunu Aman ayşam yaman ayşam Dağlar başı duman ayşam Dağlar başı duman olsa Seni burada komam ayşam

Ayşe İtiraf ettim kendime Seviyormuşum meğer diye Sonra da güldüm halime Çocuk musun oğlum diye Meğer hep çocukmuşum Büyümemişim kalmışım *** Hiç farkına varmamışım Daha sanki on beş yaşım *** Ayşem, Ayşem, Ayşem Gül Ayşem, güldür Ayşem Ayşem, Ayşem, Ayşem Yolun ecelimdir Ayşem *** Ayşem, Ayşem, Ayşem Gurbetten dönüşüm Ayşem Ayşem, Ayşem, Ayşem Rüzgarın gülümdür Ayşem *** İtiraf ettim kendime Seviyormuşum meğer diye Sonra da güldüm halime Çocuk musun oğlum diye Meğer hep çocukmuşum Büyümemişim kalmışım *** Hiç farkına varmamışım Daha sanki on beş yaşım *** Ayşem, Ayşem, Ayşem Gül Ayşem, güldür Ayşem Ayşem, Ayşem, Ayşem Yolun ecelimdir Ayşem *** Ayşem, Ayşem, Ayşem Gurbetten dönüşüm Ayşem Ayşem, Ayşem, Ayşem Rüzgarın gülümdür Ayşem *** Ayşe, mutlu biten bir masal Madalyonun güzel yüzü Hem kontes hem köylü kızı Ah ne diyeyim peri kızı Ben seni sevdim, sen beni sevmesen de olur Zaten aşk budur Ama yine de... Hadi neyse... *** Ayşem, Ayşem, Ayşem Gurbetten dönüşüm Ayşem Ayşem, Ayşem, Ayşem Rüzgarın gülümdür Ayşem

Cemalim Ceyhan suyu akar akar bulanır derler Düz akışı bayır dolanır önüme düşer Pusu kurmuş on dört kafir elinde mavzer *** Ölüm olsa da ucunda gidilir gidilir Cemal'ım Pusu kurmuş on dört kafir elinde mavzer Ölüm olsa da sonunda gidilir Cemal'ım *** Huyuna da Cemal'ım huyuna Kıymışlar da selvi boyuna Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna *** Huyuna da Cemal'ım huyuna Kıymışlar da selvi boyuna Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna *** Ardı duman nazlı dağlar sebebim oldun Can alacak kahpe kurşun yârimi buldun Muradımı alamadan kırıldı kolum *** Bedenime kefen diye sarılır Cemal'ım Muradımı alamadan kırıldı kolum Bedenime kefen diye sarılır Cemal'ım *** Huyuna da Cemal'ım huyuna Kıymışlar da selvi boyuna Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna *** Huyuna da Cemal'ım huyuna Kıymışlar da selvi boyuna Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna *** Huyuna da Cemal'ım huyuna Kıymışlar da selvi boyuna Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna *** Huyuna da Cemal'ım huyuna Kıymışlar da selvi boyuna Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna *** Huyuna da Cemal'ım huyuna Kıymışlar da selvi boyuna Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna

Senden Başka Gurbet elde bi' başıma, kimim var ki senden başka? "Öldüm" desem, bir damla su veren mi var senden başka? *** Kekik kokan dağlarım yok, bülbül öten bağlarım yok Tutunacak dallarım yok, neyim kaldı senden başka? Kekik kokan dağlarım yok, bülbül öten bağlarım yok Tutunacak dallarım yok, neyim kaldı senden başka? *** Bana candan bir kez aşkım diyen mi var? Diyen mi var? Diyen mi var? Senden başka *** Bana candan bir kez aşkım diyen mi var? Diyen mi var? Diyen mi var? Senden başka *** Semaverde çayım sensin Her çiçekte balım sensin Ne gelirse senden gelsin Canım mı var senden başka? *** Kekik kokan dağlarım yok, bülbül öten bağlarım yok Tutunacak dallarım yok, neyim kaldı senden başka? *** Bana candan bir kez aşkım diyen mi var? Diyen mi var? Diyen mi var? Senden başka *** Bana candan bir kez aşkım diyen mi var? Diyen mi var? Diyen mi var? Senden başka *** Bana candan bir kez aşkım diyen mi var? Diyen mi var? Diyen mi var? Senden başka

Tek Hatıra Bu sevda bir sürgün nereye gider Nereye kadar be gülüm nerede biter İçimdeki hasret düşer gözümden Dayanmaz gel gör gülüm bu kadar yeter *** Benden sana tek hatıra Gülüşüm kalsın iki gözüm ağlama boşa Benden sana tek hatıra Öpüşüm kalsın iki gözüm harcama boşa *** Bu sevda bitmez bitmez demiştin Tükense de yaşar gülüm sürer demiştin Kaybolan hep bizdik şarkılarda Bu şarkıyla son bulur gülüm yarım kalanda *** Benden sana tek hatıra Gülüşüm kalsın iki gözüm ağlama boşa Benden sana tek hatıra Öpüşüm kalsın iki gözüm harcama boşa

Hep Sen Yüzyıllar geçti üstünden Bilmiyorum sorma neden Her zaman hiç değişmeyen Gene sen gene sen gene sen *** Yüzyıllar geçti üstünden Bilmiyorum sorma neden Her zaman hiç değişmeyen Gene sen gene sen gene sen *** Ellerim ufukta Gözlerim yolda Şimdi çok uzaklarda Ölüyüm bilsen bilsen *** Ellerim ufukta Gözlerim yolda Şimdi çok uzaklarda Ölüyüm bilsen bilsen *** Zor mu gülüm bu kadar çok zor mu Her şey ne kadar çok zor Bana sor bana sor bana sor *** Zor mu gülüm bu kadar çok zor mu Her şey ne kadar çok zor Bana sor bana sor bana sor *** Yüzyıllar geçti üstünden Bilmiyorum sorma neden Her zaman hiç değişmeyen Gene sen gene sen gene sen *** Asırlar geçti üstünden Bilmiyorum sorma neden Her zaman hiç değişmeyen Gene sen gene sen gene sen *** Ellerim ufukta Gözlerim yolda Senden çok uzaklarda Ölüyüm bilsen bilsen *** Ellerim ufukta Gözlerim yolda Şimdi çok uzaklarda Ölüyüm bilsen bilsen *** Zor mu gülüm bu kadar çok zor mu Her şey ne kadar çok zor Bana sor bana sor bana sor *** Zor mu gülüm bu kadar çok zor mu Her şey ne kadar çok zor Bana sor bana sor bana sor *** Yüzyıllar geçti üstünden Bilmiyorum sorma neden Her zaman hiç değişmeyen Gene sen gene sen gene sen *** Asırlar geçti üstünden Bilmiyorum sorma neden Her zaman hiç değişmeyen Gene sen gene sen gene sen *** Doğduğum sen büyüdüğüm sen Yaşlanıyorum yine sen Şarkılar yaptım hep sen hep sen hep sen Çık gel artık her neredeysen

Kayıp Şehir Kayıp bir şehir şu ömrüm neye esir Ne olur yanımda kalsana Yalnızım çok yalnızım Yardımcım sırdaşım yok Ne olur sesimi duysana Dağlarda kar oldum Havada rüzgar Ne olur ne olur duysana Duysana duysana ne olur sesimi duysana Bir duysan sesimi uçarım seni de alırım sonsuza Yok olamaz yine sus bana pes bana pus bana sonra yarın Yok gülemez yine aynı hep aynı hep kaygılarım Ağlarım yanar ağlarım Kayıp bir şehir şu ömrüm neye esir Ne olur beni de alsana

Yalan Yalan fani dünya yalan Cani dünya zaman Bir güldürüp bin ağlatan Gene sensin hep gene kahrolan Olmadı gülüm dönmedi şansın Olmadı yürek nasıl dayansın Bırak her şey kendince kalsın Altı üstü sen de insansın