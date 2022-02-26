Mevla gül diyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş Bilmem ağlasam mı ağlamasam mı, ağlamasam mı Dura dura bir sel oldum erenler Bilmem çağlasam mı çağlamasam mı, çağlamasam mı, çağlamasam mı *** Dura dura bir sel oldum erenler Dura dura bir sel oldum erenler Bilmem çağlasam mı çağlamasam mı, çağlamasam mı, dost *** Yoksulun sırtından doyan doyana, doyan doyana Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Bilmem söylesem mi söylemesem mi Bilmem söylesem mi söylemesem mi dost *** Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Bilmem söylesem mi söylemesem mi, söylemesem mi dost *** Mahzuni Şerif'im dindir acını, dindir acını Bazı acılardan al ilacını, al ilacını Pir Sultanlar gibi dar ağacını Bilmem boylasam mı boylamasam mı Bilmem boylasam mı boylamasam mı dost *** Pir Sultanlar gibi dar ağacını Pir Sultanlar gibi dar ağacını Bilmem boylasam mı boylamasam mı, boylamasam mı dost *** Pir Sultanlar gibi dar ağacını Pir Sultanlar gibi dar ağacını Bilmem boylasam mı boylamasam mı, boylamasam mı dost