Laylasını dinlerken suların sevgilim Seyrine bir ged alam baharın sevgilim Laylasını dinlerken suların sevgilim Seyrine bir ged alam baharın sevgilim Gel gel gadan belan men alım yar Sensiz gülmez eşkim hamalım yar Gel yad′a salma dilber Ey vefadır olup bitenleri her nedi Galbini kırmışam yar bilirem yar bilirem Her günah mendedir bilirem her günah mendedir Galbim eşkim gene de sendedir Yüreğim eşkim gene de sendedir Türküsünü dinlerken suların sevgilim Seyrine gül serpelim baharın sevgilim Türküsünü dinlerken suların sevgilim Seyrine gül serpelim baharın sevgilim Gel gel gadan belam men alım yar Sensiz gülmez eşkim hamalım yar Gel yad'a salma dilber Ey vefadır olup bitenleri her nedi Galbini kırmışam yar bilirem yar bilirem Her günah mendedir bilirem her günah mendedir Galbim eşkim gene de sendedir Yüreğim eşkim gene de sendedir Gel yad′a salma dilber Ey vefadır olup bitenleri her nedi Galbini kırmışam yar bilirem yar bilirem Her günah mendedir bilirem her günah mendedir