Bır Ayrılık Bır Yoksulluk Şarkı Sözleri
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Kubat
Bır Ayrılık Bır Yoksulluk
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Vara vara vardım, şu kara taşa
Yazılan geliyor, sağ olan başa
Aman, aman, aman, aman oy
Beni hasret ettin, dosta gardaşa
Bir ayrılık, bir yoksulluk, biri de ölüm
Aman, aman, aman, aman oy
Aman, aman, aman, aman oy
Nice sultanları tahttan indirdin
Nicesinin gül benzini soldurdun
Aman, aman, aman, aman oy
Nicesini dönmez yola gönderdin
Bir ayrılık, bir yoksulluk, biri de ölüm
Aman, aman, aman, aman oy
Aman, aman, aman, aman oy