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Kubat Bır Ayrılık Bır Yoksulluk Bır Ayrılık Bır Yoksulluk Vara vara vardım, şu kara taşa Yazılan geliyor, sağ olan başa Aman, aman, aman, aman oy Beni hasret ettin, dosta gardaşa Bir ayrılık, bir yoksulluk, biri de ölüm Aman, aman, aman, aman oy Aman, aman, aman, aman oy Nice sultanları tahttan indirdin Nicesinin gül benzini soldurdun Aman, aman, aman, aman oy Nicesini dönmez yola gönderdin Bir ayrılık, bir yoksulluk, biri de ölüm Aman, aman, aman, aman oy Aman, aman, aman, aman oy Tüm Şarkıları