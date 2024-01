Hayatta hemen herşeyi daha güzel yapacaksan Paylaşalım gel birlikte yaşamayı yaşlanmayı yâr Hayatta hemen herşeyi daha güzel yapacaksan Paylaşalım gel birlikte yaşamayı yaşlanmayı yâr Yolum uzun biliyorum türkülerden geliyorum Çala çala söylüyorum dinleyene bir çift sözüm var Dinleyene bir çift sözüm var Sevmek gerek Saymak gerek Akıl gerek Fikir gerek Doğru nedir bilmek gerek Önce insan olmak gerek of Ateş olup yanmak gerek hey Sevmek gerek Saymak gerek Akıl gerek Fikir gerek Doğru nedir bilmek gerek Önce insan olmak gerek Akıl gerek Fikir gerek Ateş olup yanmak gerek hey Aciz olmak ayıp değil Kabullenmek zorda olsa İnsan olmak istiyorsan Düşenede tekme vurma yâr Aciz olmak ayıp değil Kabullenmek zorda olsa İnsan olmak istiyorsan Merhameti evden kovma yâr Yolum uzun biliyorum türkülerden geliyorum Çala çala söylüyorum dinleyene bir çift sözüm var Dinleyene bir çift sözüm var Sevmek gerek Saymak gerek Akıl gerek Fikir gerek Doğru nedir bilmek gerek Önce insan olmak gerek of Ateş olup yanmak gerek hey Sevmek gerek Saymak gerek Akıl gerek Fikir gerek Doğru nedir bilmek gerek Önce insan olmak gerek Akıl gerek Fikir gerek Ateş olup yanmak gerek hey Sevmek gerek Saymak gerek Akıl gerek Fikir gerek Doğru nedir bilmek gerek Önce insan olmak gerek Akıl gerek Fikir gerek Ateş olup yanmak gerek hey

Sarı saçlı, mavi gözlü canım Sende yanasın ben gibi canım Sarı saçlı, mavi gözlü canım Sende yanasın ben gibi canım Her günüm dertli, çileli canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Her günüm dertli, çileli canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Sevdan başımdam gitmesin canım Dalında bülbül ötmesin canım Sevdan başımdam gitmesin canım Dalında bülbül ötmesin canım Dertli çileli bitmesin canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Dertli çileli bitmesin canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Gel yârim alev sarmış sinemi Yaktın beni yanardağ misali Gel yârim alev sarmış sinemi Yaktın beni yanardağ misali Bir ok yemiş ceylan gibi canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Bir ok yemiş ceylan gibi canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Bir ok yemiş ceylan gibi canım Sende yanasın ben gibi canım Bir ok yemiş ceylan gibi canım, canım Sende yanasın ben gibi canım