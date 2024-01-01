Bitlis' de Beş Binare Şarkı Sözleri
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Kubat
Bitlis' de Beş Binare
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Bitlis'te beş minare
Beri gel, oğlan, beri gel
Yüreğim dolu yare
Beri gel, canan, beri gel
Yüreğim dolu yare
Beri gel, canan, beri gel
İsterem yanan' gelem
Beri gel, oğlan, beri gel
Cebimde yok beş pare
Beri gel, canan, beri gel
Cebimde yok beş pare
Beri gel, canan, beri gel
Tüfeğim dolu saçma
Beri gel, oğlan, beri gel
Güzelim, benden kaçma
Beri gel, canan, beri gel
Güzelim, benden kaçma
Beri gel, canan, beri gel
Doksan dokuz yaram var
Beri gel, oğlan, beri gel
Bir yara da sen açma
Beri gel, canan, beri gel
Bir yara da sen açma
Beri gel, canan, beri gel