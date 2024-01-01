Bitlis'te beş minare Beri gel, oğlan, beri gel Yüreğim dolu yare Beri gel, canan, beri gel Yüreğim dolu yare Beri gel, canan, beri gel İsterem yanan' gelem Beri gel, oğlan, beri gel Cebimde yok beş pare Beri gel, canan, beri gel Cebimde yok beş pare Beri gel, canan, beri gel Tüfeğim dolu saçma Beri gel, oğlan, beri gel Güzelim, benden kaçma Beri gel, canan, beri gel Güzelim, benden kaçma Beri gel, canan, beri gel Doksan dokuz yaram var Beri gel, oğlan, beri gel Bir yara da sen açma Beri gel, canan, beri gel Bir yara da sen açma Beri gel, canan, beri gel