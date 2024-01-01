Bugün ayın ışığı Elinde bal gaşığı Yine ner'den geliyo'n da? Mahlenin yakışığı Yine ner'den geliyo'n da? Mahlenin yakışığı Vay, ner'desin, ner'desin? Galdır camın perdesin' Diyeceğim çok ama Pek galaba' yerdesin Diyeceğim çok ama da Pek galaba' yerdesin Garşıdan geçti gelin Elinde desti gelin Sallan, boyunu göre'm de Gençliğim geçti, gelin Sallan, boyunu göre'm Gençliğim geçti, gelin Vay, ne olur, ne olur? Sevda sırınan olur Gözdür, âlemi gezer de Gönül biriynen olur Gözdür, âlemi gezer de Gönül biriynen olur