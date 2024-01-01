Bugün Ayın Işığı Şarkı Sözleri
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Bugün ayın ışığı
Elinde bal gaşığı
Yine ner'den geliyo'n da?
Mahlenin yakışığı
Yine ner'den geliyo'n da?
Mahlenin yakışığı
Vay, ner'desin, ner'desin?
Galdır camın perdesin'
Diyeceğim çok ama
Pek galaba' yerdesin
Diyeceğim çok ama da
Pek galaba' yerdesin
Garşıdan geçti gelin
Elinde desti gelin
Sallan, boyunu göre'm de
Gençliğim geçti, gelin
Sallan, boyunu göre'm
Gençliğim geçti, gelin
Vay, ne olur, ne olur?
Sevda sırınan olur
Gözdür, âlemi gezer de
Gönül biriynen olur
Gözdür, âlemi gezer de
Gönül biriynen olur