Bülbülüm altın kafeste Bülbülüm altın kafeste Öter aheste aheste Öter aheste aheste Ötme bülbül, yârim hasta Ötme bülbül, yârim hasta Ah neyleyim şu gönlüme Hasret kaldım sevdiğime Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Bülbülleri har ağlatır Bülbülleri har ağlatır Aşıkları yâr ağlatır Aşıkları yâr ağlatır Ben feleğe neylemişim? Ben feleğe neylemişim? Beni her bahar ağlatır Beni her bahar ağlatır Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana...

Fincanın etrafı yeşil aman aman Fincanın etrafı yeşil aman aman At kolun kolların boynumdan aşır At kolun kolların boynumdan aşır Sarhoşum dilim dolaşır aman aman Sarhoşum dilim dolaşır aman aman *** Aman kız, canım kız öldürdün beni El ettin, göz ettin, kandırdın beni Aman kız, canım kız öldürdün beni El ettin, göz ettin, kandırdın beni *** Fincanın etrafı sarı aman aman Fincanın etrafı sarı aman aman Ağlarım, sızlarım ben zarı-zarı Ağlarım, sızlarım ben zarı-zarı Elimden aldılar yâri aman aman Elimden aldılar yâri aman aman *** Aman kız canım kız öldürdün beni El ettin, göz ettin, kandırdın beni

Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca Eğlen Şanova'da kal Acem kızı Uğrun uğrun kaş altından bakarken Can telef ediyor, gül Acem kızı Gül Acem kızı Seni seven, seven oğlan Oğlan, neylesin malı Yumdukça gözünden döker mercanı Burnu fındık, ağzı kahve fincanı Şeker mi? şerbet mi? Bal Acem kızı, bal Acem kızı Avrupa kurban olsun, kara kaşına İngiliz, Fransız değmez döşüne Amerika, Belçika düşse peşine Bir de Alman kurban Bil Acem kızı, bil Acem kızı Amerika, Belçika düşse peşine Bir de Alman kurban Bil Acem kızı, bil Acem kızı