Canım Sarı saçlı, mavi gözlü canım Sende yanasın ben gibi canım Sarı saçlı, mavi gözlü canım Sende yanasın ben gibi canım Her günüm dertli, çileli canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Her günüm dertli, çileli canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Sevdan başımdam gitmesin canım Dalında bülbül ötmesin canım Sevdan başımdam gitmesin canım Dalında bülbül ötmesin canım Dertli çileli bitmesin canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Dertli çileli bitmesin canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Gel yârim alev sarmış sinemi Yaktın beni yanardağ misali Gel yârim alev sarmış sinemi Yaktın beni yanardağ misali Bir ok yemiş ceylan gibi canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Bir ok yemiş ceylan gibi canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Bir ok yemiş ceylan gibi canım Sende yanasın ben gibi canım Bir ok yemiş ceylan gibi canım, canım Sende yanasın ben gibi canım

Güzel Dost Aşka dair bir his varsa özünde Aşka dair bir his varsa özünde Sen ağlama ben ağlarım güzel dost Güzel dost Güzel dost Güzel dost Damla damla yaş olurum gözünde Damla damla yaş olurum gözünde Sen ağlama ben ağlarım güzel dost Güzel dost Güzel dost Damla damla süzülürüm gözünde Damla damla yaş olurum gözünde Sen ağlama ben ağlarım güzel dost Güzel dost Güzel dost Her acının bir sebebi var amma Her acının bir sebebi var amma Ezelden talibim kedere gama güzel dost Güzel dost Güzel dost Derdin varsa yüklen benim sırtıma Al derdini yüklen benim sırtıma Sen ağlama ben ağlarım güzel dost Güzel dost Güzel dost Derdin varsa yüklen benim sırtıma Al derdini yüklen benim sırtıma Sen ağlama ben ağlarım güzel dost Güzel dost Güzel dost Derdin varsa yüklen benim sırtıma Al derdini yüklen benim sırtıma Sen ağlama ben ağlarım güzel dost Güzel dost Güzel dost Derdin varsa yüklen benim sırtıma Al derdini yüklen benim sırtıma Sen ağlama ben ağlarım güzel dost

Eylen Yolcum Eylen Yolcum Eylen Bir Su Vereyim Susuz Çöller Aşmadın mı Yaralı Hüseyin Cemali Vardır Yüzünde Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından Hüseyin Cemali Vardır Yüzünde Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından Bende Ayrı Düştüm Sevdiklerimden Ok Yedim Zamane Yezitlerinden Dileğim Var Kerbelanın Çölünden Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Ellerinden Dileğim Var Kerbelanın Çölünden Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Ellerinden Sensin Zeynel Canım Kabe Dediğim Sana Gelen Oklar Sinemi Deldi Bak Bende Susuzum O Günden Beri Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından Bak Bende Susuzum O Günden Beri Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından

Bir Çift Gözüm Var Hayatta hemen herşeyi daha güzel yapacaksan Paylaşalım gel birlikte yaşamayı yaşlanmayı yâr Hayatta hemen herşeyi daha güzel yapacaksan Paylaşalım gel birlikte yaşamayı yaşlanmayı yâr Yolum uzun biliyorum türkülerden geliyorum Çala çala söylüyorum dinleyene bir çift sözüm var Dinleyene bir çift sözüm var Sevmek gerek Saymak gerek Akıl gerek Fikir gerek Doğru nedir bilmek gerek Önce insan olmak gerek of Ateş olup yanmak gerek hey Sevmek gerek Saymak gerek Akıl gerek Fikir gerek Doğru nedir bilmek gerek Önce insan olmak gerek Akıl gerek Fikir gerek Ateş olup yanmak gerek hey Aciz olmak ayıp değil Kabullenmek zorda olsa İnsan olmak istiyorsan Düşenede tekme vurma yâr Aciz olmak ayıp değil Kabullenmek zorda olsa İnsan olmak istiyorsan Merhameti evden kovma yâr Yolum uzun biliyorum türkülerden geliyorum Çala çala söylüyorum dinleyene bir çift sözüm var Dinleyene bir çift sözüm var Sevmek gerek Saymak gerek Akıl gerek Fikir gerek Doğru nedir bilmek gerek Önce insan olmak gerek of Ateş olup yanmak gerek hey Sevmek gerek Saymak gerek Akıl gerek Fikir gerek Doğru nedir bilmek gerek Önce insan olmak gerek Akıl gerek Fikir gerek Ateş olup yanmak gerek hey Sevmek gerek Saymak gerek Akıl gerek Fikir gerek Doğru nedir bilmek gerek Önce insan olmak gerek Akıl gerek Fikir gerek Ateş olup yanmak gerek hey