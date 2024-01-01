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Kubat Cemalım Cemalım Şen olasın Ürgüp, dumanın tütmez Şen olasın Ürgüp, dumanın tütmez Gır atıma acemi gonağı tutmaz Gır atıma acemi gonağı tutmaz Oğlum Mehmet küçük, yerimi tutmaz Oğlum da pek küçük, yerimi tutmaz Cemal'ım, Cemal'ım, algın Cemal'ım Al ganlar içinde galdın Cemal'ım Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al ganlar içinde galdın Cemal'ım Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler Gır atımın sekişinden bilmişler Gır atımın sekişinden bilmişler Beni öldürmeye karar vermişler Beni öldürmeye kavil etmişler Cemal'ım, Cemal'ım, algın Cemal'ım Al ganlar içinde galdın Cemal'ım Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al ganlar içinde galdın Cemal'ım Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al ganlar içinde galdın Cemal'ım Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al gan... Tüm Şarkıları