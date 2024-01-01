Cemalım Şarkı Sözleri
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Şen olasın Ürgüp, dumanın tütmez
Şen olasın Ürgüp, dumanın tütmez
Gır atıma acemi gonağı tutmaz
Gır atıma acemi gonağı tutmaz
Oğlum Mehmet küçük, yerimi tutmaz
Oğlum da pek küçük, yerimi tutmaz
Cemal'ım, Cemal'ım, algın Cemal'ım
Al ganlar içinde galdın Cemal'ım
Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım
Al ganlar içinde galdın Cemal'ım
Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler
Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler
Gır atımın sekişinden bilmişler
Gır atımın sekişinden bilmişler
Beni öldürmeye karar vermişler
Beni öldürmeye kavil etmişler
Cemal'ım, Cemal'ım, algın Cemal'ım
Al ganlar içinde galdın Cemal'ım
Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım
Al ganlar içinde galdın Cemal'ım
Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım
Al ganlar içinde galdın Cemal'ım
Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım
Al gan...