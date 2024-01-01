Dağlar dağladı beni Gören ağladı beni Dağlar dağladı beni Gören ağladı beni Gitti, yârim gelmedi Derde bağladı beni Gitti, yârim gelmedi Derde bağladı beni Vay bana, vaylar bana Yıl oldu aylar bana Vay bana, vaylar bana Yıl oldu aylar bana Susadım, su isterim Su vermez çaylar bana Susadım, su isterim Su vermez çaylar bana Dağların arkasından Öldüm yâr sevdasından Dağların arkasından Öldüm yâr sevdasından Bileydim ayrılık var Giderdim arkasından Bileydim ayrılık var Giderdim arkasından Vay bana, vaylar bana Yıl oldu aylar bana Vay bana, vaylar bana Yıl oldu aylar bana Susadım, su isterim Su vermez çaylar bana Susadım, su isterim Su vermez çaylar bana