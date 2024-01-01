Dağlar Dağladı Beni Şarkı Sözleri
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Kubat
Dağlar Dağladı Beni
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Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Gitti, yârim gelmedi
Derde bağladı beni
Gitti, yârim gelmedi
Derde bağladı beni
Vay bana, vaylar bana
Yıl oldu aylar bana
Vay bana, vaylar bana
Yıl oldu aylar bana
Susadım, su isterim
Su vermez çaylar bana
Susadım, su isterim
Su vermez çaylar bana
Dağların arkasından
Öldüm yâr sevdasından
Dağların arkasından
Öldüm yâr sevdasından
Bileydim ayrılık var
Giderdim arkasından
Bileydim ayrılık var
Giderdim arkasından
Vay bana, vaylar bana
Yıl oldu aylar bana
Vay bana, vaylar bana
Yıl oldu aylar bana
Susadım, su isterim
Su vermez çaylar bana
Susadım, su isterim
Su vermez çaylar bana