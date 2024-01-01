Bayramdan bayrama babam hatırı
Sormasam bir türlü, sorsam bir türlü
Çok derin açılmış gönül yarası
Sarmasam bir türlü, sarsam bir türlü,
Çok derin açılmış gönül yarası
Sarmasam bir türlü, sarsam bir türlü
Ne desem inanmaz bilirim bana
Bacıyı, kardeşi el etti bana
Suçlunun suçunu gözler önüne
Sermesem bir türlü, sersem bir türlü
Suçlunun suçunu gözler önüne
Sermesem bir türlü, sersem bir türlü
İçerim her akşam, deli olurum
Allah'ın en etna kulu olurum
Ben de insanım be suçum bilirim
Bilmesem bir türlü, bilsem bir türlü
Ben de insanım be suçum bilirim
Bilmesem bir türlü, bilsem bir türlü
Bağışla sevdiğim Hakk'ı seversen, vay, vay, vay
Gel ağlatma beni eller içinde, vay, vay, vay
Hep bizi söyleşir bu devriâlem, vay, vay, vay, vay, vay, vay
Beni destan ettin eller içinde, vay, vay
İçinde vay, vay, içinde, vay, vay
Beni destan ettin eller içinde, vay, vay
İçinde vay, vay, içinde, vay, vay
Hasretin sineme yareler açtı, vay, vay, vay
Kaybettim aklımı, fikrim dolaştı, vay, vay, vay
Aktı gözüm' yaşı, sele karıştı, vay, vay, vay, vay, vay, vay
Dost eline gider seller içinde, vay, vay
İçinde vay, vay, içinde, vay, vay
Dost eline gider seller içinde, vay, vay
İçinde vay, vay, içinde, vay, vay