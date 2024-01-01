Denizin dibinde Hatça'm, demirden evler
Ak gerdan üstünde, anam çiftedir beller
O kınalı parmaklar da, o kara gözler
Yolcuyu yolundan eyleyen dilber
O kınalı parmaklar da, o kara gözler
Yolcuyu yolundan eyleyen dilber
Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor
Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor
Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor
Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor
Yüce dağ başında Hatça'm, ekin ekilmez
Yağmur yağmayınca anam, kökü sökülmez
Ellerin köyünde Hatça'm, kahır çekilmez
Doldur ağıları, içelim Hatça'm
Ellerin köyünde anam, kahır çekilmez
Doldur ağıları, içelim Hatça'm
Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor
Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor
Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor
Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor
Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor
Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor
Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor
Hatça'm'ı görenler