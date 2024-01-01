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Kubat Denizin Dibinde Hatcem Denizin Dibinde Hatcem Denizin dibinde Hatça'm, demirden evler Ak gerdan üstünde, anam çiftedir beller O kınalı parmaklar da, o kara gözler Yolcuyu yolundan eyleyen dilber O kınalı parmaklar da, o kara gözler Yolcuyu yolundan eyleyen dilber Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor Yüce dağ başında Hatça'm, ekin ekilmez Yağmur yağmayınca anam, kökü sökülmez Ellerin köyünde Hatça'm, kahır çekilmez Doldur ağıları, içelim Hatça'm Ellerin köyünde anam, kahır çekilmez Doldur ağıları, içelim Hatça'm Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor Hatça'm'ı görenler Tüm Şarkıları