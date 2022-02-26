Derdim çoktur, hangisine yanayım? Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine parelendi yürek yarası *** Ben bu derde ner'den derman bulayım? Meğer dost elinde m'ola çaresi? Efendim, efendim, benim efendim Benim bu derdime derman efendim *** Ben bu derde ner'den derman bulayım? Meğer dost elinde m'ola çaresi? Efendim, efendim, benim efendim Benim bu derdime derman efendim *** Türlü nivas giymiş gülden naziktir Türlü donlar giymiş gülden naziktir Bülbül cevreyleme, güle yazıktır *** Çok hasretlik çektim, bağrım eziktir Güle güle gelir canlar paresi Efendim, efendim, benim efendim Benim bu derdime derman efendim *** Çok hasretlik çektim, bağrım eziktir Güle güle gelir canlar paresi Efendim, efendim, benim efendim Benim bu derdime derman efendim *** Pir Sultan'ım katı yüksek uçarsın Pir Sultan'ım katı yüksek uçarsın Selamsız sabahsız gelir geçersin *** Aşkı muhabbetten niye gaçarsın? Böyle midir yörenizin töresi? Efendim, efendim, benim efendim Benim bu derdime derman efendim *** Aşkı muhabbetten niye kaçarsın? Böyle midir yöremizin töresi? Efendim, efendim, benim efendim Benim bu derdime derman efendim