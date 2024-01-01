Derdim Çoktur Hangisine Yanayım Şarkı Sözleri
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Kubat
Derdim Çoktur Hangisine Yanayım
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Derdim çoktur, hangisine yanayım?
Derdim çoktur, hangisine yanayım?
Yine parelendi yürek yarası
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Ben bu derde ner'den derman bulayım?
Meğer dost elinde m'ola çaresi?
Efendim, efendim, benim efendim
Benim bu derdime derman efendim
***
Ben bu derde ner'den derman bulayım?
Meğer dost elinde m'ola çaresi?
Efendim, efendim, benim efendim
Benim bu derdime derman efendim
***
Türlü nivas giymiş gülden naziktir
Türlü donlar giymiş gülden naziktir
Bülbül cevreyleme, güle yazıktır
***
Çok hasretlik çektim, bağrım eziktir
Güle güle gelir canlar paresi
Efendim, efendim, benim efendim
Benim bu derdime derman efendim
***
Çok hasretlik çektim, bağrım eziktir
Güle güle gelir canlar paresi
Efendim, efendim, benim efendim
Benim bu derdime derman efendim
***
Pir Sultan'ım katı yüksek uçarsın
Pir Sultan'ım katı yüksek uçarsın
Selamsız sabahsız gelir geçersin
***
Aşkı muhabbetten niye gaçarsın?
Böyle midir yörenizin töresi?
Efendim, efendim, benim efendim
Benim bu derdime derman efendim
***
Aşkı muhabbetten niye kaçarsın?
Böyle midir yöremizin töresi?
Efendim, efendim, benim efendim
Benim bu derdime derman efendim