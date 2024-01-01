Dermanımsın Esme seher yeli esme Yar bu bahar bana küsme Ben gönlümü sana verdim Hayırsız yar beni üzme Ben gönlümü sana verdim Vefasız yar beni üzme Dermanımsın, dermanımsın, dermanımsın Alnımın yazısı fermanımsın Çalamzsın benim gibi bu gönül sazlarını Bir durup esme yel gibi el çekmez nazlarını Vefasız yar alıp gitme elimden ellerini Eller sevemez ben gibi yüzünde benlerini Off Dermanımsın Yar gel etme yar Bir sitem bir isyan etme yar Sol yanımsın gitme yar Dermanımsın ,dermanımsın, dermanımsın

Ağlamak Güzeldir Ağlamak güzeldir Süzülürken yaslar gözünden Sakın utanma *** Ağlamak öfke delice nefret Doruklarda ask doyumsuz sevinç Kahreden keder kısaca hayat Ve nefesindir ve nefesindir *** Ağlamak su gelip geçici dünyada Her şeye rağmen var olmak demek Ağlamak yaşanan binlerce duygu insanca coşkunun güzel bir şeyidir *** Ağlamak senin kara dünyada Hala sevdiğin ve hissettiğin Tüm güzelliğin ve çirkinliğinle Var olduğundur var olduğundur

Biliyorsun Hayat bazen öyle insafsız ki Küçük bir boşluğundan yakalar Hissettirmez en zayıf anında Seni ta yüreğinden yaralar *** Ellerin kolların bağlansa da Başında kasırgalar kopsa da Sen tüm gücünle karşı koysan da Seni acımasız sevdaya salar *** Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun Beraber olamayız benim gibi biliyorsun Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun *** Haklısın biraz geç karşılaştık Oysa hiç konuşmadan anlaştık Bazı şeyler var ki söylenmiyor Biz senle sözleri susarak aştık *** İnsan acılarla kıvransa da Ve o aşkta bir daha doğsa da Dünyasını yeniden kursa da Düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar *** Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun Beraber olamayız benim gibi biliyorsun Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun

Düşünce İstesen de yok desen de Kan misali dolar yüreğine İliklerine damarlarına Sen gibi sen onu bilmesen de *** İstesen de yok desen de Düş misali bir an gözlerinde Islanır bir şey yutkunursun Sarılır boynuna hissetmesen de *** Gel demek bu kadar mı kolay Git demek bu kadar mı kolay Gün gelir istekler ihtiraslar insanı boğar *** Gel demek bu kadar mı kolay Git demek bu kadar mı kolay Gün gelir istekler ihtiraslar insanı boğar *** İstesen de yok desen de Her suçun hesabı var yüreğinde İliklerinde damarlarında Sen gibi sen onu bilmesen de *** Sevmenin de sevilmenin de Bir bedeli var aşar tenimizi Duygularına dur desen de Susturmak ne mümkün düşüncemizi *** Gel demek bu kadar mı kolay Git demek bu kadar mı kolay Gün gelir istekler ihtiraslar insanı boğar *** Gel demek bu kadar mı kolay Git demek bu kadar mı kolay Gün gelir istekler ihtiraslar insanı boğar *** İstesen de yok desen de Mutsuzluğu böyle aşamazsın Besliyor sevgi varlığımızı Sevgiyi hafife alamazsın *** Sevmenin de sevilmenin de Bir bedeli var aşar tenimizi Duygularına dur desen de Susturmak ne mümkün düşüncemizi