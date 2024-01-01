Bir yâr kaldı geride, bir de sılam Ah, dert oldu içime anam, babam Bir yâr kaldı geride, bir de sılam Ah, dert doldu içime duman duman Yana yana böyle yıllar tükendi, eyvah Hani benim ömrüm dönmez geriye, eyvah Yana yana böyle yıllar tükendi, eyvah Hani benim ömrüm dönmez geriye, eyvah (eyvah) Gün soldu diye Yine yasta yaralı gönül, efkârda Vur dertli saza Ne de olsa yaralı görün efkârda Gün soldu diye Yine yasta yaralı gönül, efkârda Vur dertli saza Ne de olsa yaralı görün efkârda Bir yâr kaldı geride, bir de sılam Ah, dert oldu içime anam, babam Bir yâr kaldı geride, bir de sılam Ah, dert doldu içime duman duman Yana yana böyle yıllar tükendi, eyvah Hani benim ömrüm dönmez geriye, eyvah Yana yana böyle yıllar tükendi, eyvah Hani benim ömrüm dönmez geriye, eyvah (eyvah) Gün soldu diye Yine yasta yaralı gönül, efkârda Vur dertli saza Ne de olsa yaralı görün efkârda Gün soldu diye Yine yasta yaralı gönül, efkârda Vur dertli saza Ne de olsa yaralı görün efkârda Gün soldu diye Yine yasta yaralı gönül, efkârda Vur dertli saza Ne de olsa yaralı görün efkârda Gün soldu diye Yine yasta yaralı gönül, efkârda Vur dertli saza Ne de olsa yaralı görün efkârda Gün soldu diye Yine yasta yaralı gönül, efkârda Vur dertli saza Ne de olsa yaralı görün efkârda Gün soldu diye Yine yasta yaralı gönül, efkârda Vur dertli saza