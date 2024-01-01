Bir yâr kaldı geride, bir de sılam
Ah, dert oldu içime anam, babam
Bir yâr kaldı geride, bir de sılam
Ah, dert doldu içime duman duman
Yana yana böyle yıllar tükendi, eyvah
Hani benim ömrüm dönmez geriye, eyvah
Yana yana böyle yıllar tükendi, eyvah
Hani benim ömrüm dönmez geriye, eyvah (eyvah)
Gün soldu diye
Yine yasta yaralı gönül, efkârda
Vur dertli saza
Ne de olsa yaralı görün efkârda
Gün soldu diye
Yine yasta yaralı gönül, efkârda
Vur dertli saza
Ne de olsa yaralı görün efkârda
Bir yâr kaldı geride, bir de sılam
Ah, dert oldu içime anam, babam
Bir yâr kaldı geride, bir de sılam
Ah, dert doldu içime duman duman
Yana yana böyle yıllar tükendi, eyvah
Hani benim ömrüm dönmez geriye, eyvah
Yana yana böyle yıllar tükendi, eyvah
Hani benim ömrüm dönmez geriye, eyvah (eyvah)
Gün soldu diye
Yine yasta yaralı gönül, efkârda
Vur dertli saza
Ne de olsa yaralı görün efkârda
Gün soldu diye
Yine yasta yaralı gönül, efkârda
Vur dertli saza
Ne de olsa yaralı görün efkârda
Gün soldu diye
Yine yasta yaralı gönül, efkârda
Vur dertli saza
Ne de olsa yaralı görün efkârda
Gün soldu diye
Yine yasta yaralı gönül, efkârda
Vur dertli saza
Ne de olsa yaralı görün efkârda
Gün soldu diye
Yine yasta yaralı gönül, efkârda
Vur dertli saza
Ne de olsa yaralı görün efkârda
Gün soldu diye
Yine yasta yaralı gönül, efkârda
Vur dertli saza
"Dokunma bana" dedi, "Sakın ola", sormadım
Sebebi neydi, neden öyle davrandın?
Dönmedin gurura, taş misali gelmedin
Sevgilim, sevilmedim, yok
***
Dakikalarıma es de, sözlerime de beste
Olamadın, kaldı bunlar hep heveste
Dolanıyordum sana begonviller gibi
Doldu kapasite
***
Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı
Gelmem geri, geri, geri, geri, geri
Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce
Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri
***
Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı
Gelmem geri, geri, geri, geri, geri
Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce
Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri
***
Dakikalarıma es de, sözlerime de beste
Olamadın, kaldı bunlar hep heveste
Dolanıyordum sana begonviller gibi
Doldu kapasite
***
Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı
Gelmem geri, geri, geri, geri, geri
Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce
Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri
***
Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı
Gelmem geri, geri, geri, geri, geri
Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce
Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri
***
Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı
Gelmem geri, geri, geri, geri, geri
Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce
Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri
***
Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı
Gelmem geri, geri, geri, geri, geri
Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce
Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri
***
Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı
Gelmem geri, geri, geri, geri, geri
Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce
Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri
***
Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı
Gelmem geri, geri, geri, geri, geri
Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce
Ben oldum (peri, peri, peri, peri)