Ağlıyorsun derdin mi var Aşık mısın benim kadar Çaresini kimler arar Bu aşk neler neler yapar *** Delisin Mecnun misali Ecel dinlemez mani Yalandır bu her şey sahi Yaradan bilir bu hali *** Bile bile düştünse sen O dinlemez canım dersen Peşindedir kaçıp gitsen Bırakmaz ki öldürmeden *** Sonu yok bu sevgi böyle Kırılır bir tek sözünle Yaş olur akar gözünde Yaradır kanar gönülde *** Unut demek dile kolay Ateş düştüğü yeri yakar Anlamaz ki o zalim yar Gezer gezer uzaktan bakar *** Seni ben ben işte böyle Severim böyle sevince Yaşarım güzelliğince Solarım seninle ben de *** Delisin Mecnun misali Ecel dinlemez mani Yalandır bu her şey sahi Yaradan bilir bu hali *** Ağlıyorsun derdin mi var Aşık mısın benim kadar Çaresini kimler arar Bu aşk neler neler yapar *** Delisin Mecnun misali Ecel dinlemez mani Yalandır bu her şey sahi Yaradan bilir bu hali *** Bile bile düştünse sen O dinlemez canım dersen Peşindedir kaçıp gitsen Bırakmaz ki öldürmeden *** Sonu yok bu sevgi böyle Kırılır bir tek sözünle Yaş olur akar gözünde Yaradır kanar gönülde *** Unut demek dile kolay Ateş düştüğü yeri yakar Anlamaz ki o zalim yar Gezer gezer uzaktan bakar *** Seni ben ben işte böyle Severim böyle sevince Yaşarım güzelliğince Solarım seninle ben de *** Delisin Mecnun misali Ecel dinlemez mani Yalandır bu her şey sahi Yaradan bilir bu hali