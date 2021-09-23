Kubat

1974 yılında Belçika'nın Anvers kentinde dünyaya gelen Kubat, müziğe ilk adımını babasının ona doğum gününde hediye aldığı curayla attı. Müzik kariyerine Belçika’da başlayan Kubat, Belçika’da sevilen isim haline geldi ve oradaki kilise ayinlerinde ilahiler okudu. 1995 yılında ise İstanbul’a gelerek ilk albümünü çıkardı. Güçlü sesiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı müzisyen Kubat, Batı müziği eğitimi almasına rağmen Türk Sanat Müziği’ne duyduğu ilgisinden dolayı doğu ve batı müziğini birleştirmeyi başarmış ve kariyeri boyunca sekiz stüdyo albümü yayınlamıştır. 1999 yılında 16 parçanın yer aldığı “Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm” adlı albümü ise Kubat’ın müzik kariyerinde önemli bir noktaya sahiptir. 2010 yılında yine piyasaya çıkardığı “İnce İnce" albümünde ise Anadolu ezgilerinin yer aldığı görülmektedir. Dört yıl aradan sonra 2013 yılında “İyi Olacaksın” albümüyle tekrar müzik kariyerine devam eden Kubat, bu albümünde daha çok pop müziğe ağırlık vermiştir. Son albümü olan “Al Ömrümü” ise 20. Sanat yılının anısına 22 Ocak 2016 tarihinde DMC etiketiyle piyasaya sürülmüş ve albümde 12 şarkı yer almıştır. Bu albümde, yeni eserlerin yanı sıra bir Neşet Ertaş türküsü ve bir Cem Karaca şarkısı yer almıştır. 2016 tarihinde vizyona giren “Ertuğrul 1890” sinema filminde “Ertuğrul” türküsünü İskender Pala’nın yazdığı sözlerle yeniden seslendirmiştir.