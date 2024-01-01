Aman, aman, amman, aman Amman, amman Dün gece yar hanesinde Yastığım bir taş idi Dün gece yar hanesinde Yastığım bir taş idi Altım çamur, üstüm yağmur Yine gönlüm hoş idi Amman, amman, amman, amman Amman, amman Ben yandım seni bilmem Amman, amman, amman, amman Amman, amman Bir dağ ne kadar yüce olsa Dağ kenarı yol olur Bir dağ ne kadar yüce olsa Dağ kenarı yol olur Buna bayram günü derler Dostla düşman bir olur Amman, amman, amman, amman Amman, amman Ben yandım seni bilmem İkvale ersele var Bende kemal var Malruri kemal olmaki Ardınca zeval var aman, aman, aman, aman, aman