Dün Gece Yar Hanesinde Şarkı Sözleri
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Kubat
Dün Gece Yar Hanesinde
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Aman, aman, amman, aman
Amman, amman
Dün gece yar hanesinde
Yastığım bir taş idi
Dün gece yar hanesinde
Yastığım bir taş idi
Altım çamur, üstüm yağmur
Yine gönlüm hoş idi
Amman, amman, amman, amman
Amman, amman
Ben yandım seni bilmem
Amman, amman, amman, amman
Amman, amman
Bir dağ ne kadar yüce olsa
Dağ kenarı yol olur
Bir dağ ne kadar yüce olsa
Dağ kenarı yol olur
Buna bayram günü derler
Dostla düşman bir olur
Amman, amman, amman, amman
Amman, amman
Ben yandım seni bilmem
İkvale ersele var
Bende kemal var
Malruri kemal olmaki
Ardınca zeval var aman, aman, aman, aman, aman